拜登政府據報計畫調整特朗普時期的對華關稅，包含三個部分

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據政治新聞網站Politico報導，美國總統拜登（Joe Biden）正準備改變前總統特朗普對中國徵收的部分關稅，預計本月將作出決定。報導引述三位行業官員和了解拜登政府計畫的前聯邦官員說，美方可能在本月宣布採取行動，取消對中國進口特定商品的一部分關稅。一位匿名討論政策計畫的美國政府高級官員說，尚未就宣布該計畫的時間作出最後決定。

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這一決定是在白宮繼續尋求在美聯儲加息行動之外的方法來抑制其國內歷史上的高通貨膨脹。一些拜登政府官員和經濟學家認為，取消對中國的部分關稅是部分緩解美國消費者現在支付的高物價的一種方式。報導指，但就目前的關稅調整計畫而言，它將是對諸如財政部長耶倫（Janet Yellen）和商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）等主張取消關稅的拜登政府官員的一次失敗，他們推動更廣泛的關稅減免政策，作為打擊通貨膨脹的一種方式，並在中期選舉前向選民展示拜登正在努力應對物價上漲。

報導稱，拜登政府調整對華關稅計畫的細節還沒有最終確定，但可能涉及三個部分。首先，將取消一小部分的特定商品關稅，可能是自行車等消費品的關稅。據了解，最初的關稅減免將具體包括哪些關稅項目，目前仍在討論中，但兩位消息人士表示，價值預計相對較小——在特朗普徵收的大約3700億美元的中國進口商品中，價值100億美元的商品是正在考慮的一個減免值。

與此同時，拜登政府預計將宣布，美國貿易代表辦公室將開啟一個新的排除程序，讓企業贏得對中國關稅的豁免權。美國貿易代表辦公室在今年3月宣布重新豁免對352項從中國進口商品的關稅，但美國企業和支持自由貿易的國會議員們已經推動該機構給予進一步的豁免。

此外，在採取這些行動的同時，美國政府還將根據《1974年貿易法》第301條款宣布一項新的關稅調查，該調查將針對中國經濟中受到政府大量補貼的部門。美方長期以來一直抨擊中國政府支持半導體和電池等高科技行業，使外國競爭處於不公平的不利地位，新的301調查可能會導致對這些行業徵收新的關稅，以努力為美國公司創造更公平的競爭環境。

這名拜登政府高級政府官員強調，關於關稅的決定還沒有作出，談論仍在進行。不過，這一決定可能會在拜登與中國國家主席習近平進行通話的同一個月作出。但這位政府官員強調，這個仍在計畫中的兩國元首通話與關稅問題無關，而是正在進行的保持兩國政府之間開放的溝通渠道的努力的一部分。

宣布調整對華關稅將代表拜登政府就何時以及如何重塑特朗普對中國的貿易遺產進行了長達一年的辯論的高潮。白宮去年考慮了一項計畫，將對消費品的關稅減免與對中國高科技商品的新關稅結合起來，但在宣布該計畫之前，選擇讓美國貿易代表戴琪與她的中國同行進行經濟對話。

報導提及，當華盛頓和北京之間的初步談判被證明沒有結果時，白宮準備在去年冬末推進該計畫，但俄羅斯對烏克蘭的入侵將這些計畫推後，因為拜登政府的許多經濟和國家安全官員專註於支持基輔和應對莫斯科。

這一行動將是戴琪和勞工部長沃爾什（Marty Walsh），以及眾多工會團體的勝利，他們堅持特朗普時代的大部分對華關稅保持不變。戴琪曾多次表示，取消關稅不會對應對美國國內的通貨膨脹產生有意義的影響，這還將使她在與中國官員的談判桌上失去重要的“槓桿”。

即將到來的關稅調整將與美國貿易代表辦公室對中國關稅的內部審查相對應，法律規定在今年夏天進行。到目前為止，該機構已收到300多份來自美國國內公司的請求，要求延長關稅。

另據路透社報導，白宮新聞發言人卡琳·讓-皮埃爾（Karine Jean-Pierre）周二表示，美國總統拜登的團隊仍在研究有關對華關稅的選項。不過，彭博社的報導則引述消息人士的話說，拜登政府最快本周就會作出相關決定。這個時間點很重要，因為周三是特朗普政府徵收的第一批對華關稅的四周年，拜登政府此時的審查決策是必要的，以防止它們開始自動失效。