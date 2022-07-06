澳洲貿易部長：與中方官員隨時坐下來會談的提議仍然開放

澳大利亞/中國/經貿

澳大利亞貿易部長法瑞爾（Don Farrell ）最新在接受《衛報（澳版）》採訪時向中國伸出了橄欖枝，表示在兩國的會談中可能會出現解決貿易爭端的“妥協局面”或“替代方式”。他稱讚澳中關係出現了“積極跡象”，包括澳大利亞外交部長黃英賢計畫與中國外交部長王毅會面，以及中方同意啟動貿易爭端上訴程序。

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自工黨籍總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）5月上任以來，澳大利亞和中國重新開啟了溝通渠道，包括澳洲副總理兼防長馬爾斯（Richard Marles）於6月在新加坡會見了中國防長魏風和。法瑞爾此前曾提出希望與中國商務部長王文濤會面，但在6月雙方出席世界貿易組織會議時未能如願。對此，他表示，與中方官員“隨時坐下來”的提議仍然開放。

澳大利亞一直抱怨中國對其一系列出口產品的貿易制裁，包括肉類、小龍蝦、木材和煤炭，目前正在世貿組織就對澳大利亞葡萄酒和大麥徵收反傾銷關稅進行貿易仲裁。黃英賢誓言要利用一切機會要求中國政府取消“無理的貿易打擊”。

法瑞爾在採訪中所表達的語氣更加和緩。他說：“因此，目前的計畫是繼續處理這些（爭端）”。他談到：“顯然，如果有機會進行一系列不同的討論，我們可以據此得出一個妥協的局面，那麼我將完全支持沿着這個軌道前進。”

法瑞爾提及：“目前，這是（通過）世貿組織的程序，這是決定這些問題的適當方式。”他隨後補充說，“但是，如果出現了另一種方式，那麼我們肯定會很樂意看看。”法瑞爾說：“我已經發出了邀請，我已經伸出了橄欖枝。在我們發現這是否會得到中方的回應之前，我沒有更多可以做的。”

法瑞爾說，由於特朗普在擔任美國總統時沒有任命上訴法官，世貿組織的上訴程序已經 “完全崩潰”。但他同時指出，中國是“同意允許其他上訴程序的締約方之一”，這意味着如果澳大利亞的索賠在一審中不成功，它可以進入一種仲裁形式。法瑞爾說：“我認為這是一個好兆頭——他們希望世貿組織的程序能夠發揮作用。”

法瑞爾說，澳大利亞生產商“的產品沒有得到他們過去的東西（價值），這對他們的繁榮和生活水平產生了影響。”法瑞爾舉出的例子包括他在南澳克萊爾谷葡萄園的鄰居允許他們的設拉子（Shiraz）葡萄在葡萄藤上腐爛，以及羅布的小龍蝦價格從每公斤109澳元跌至7澳元。

法瑞爾表示，澳大利亞與中國存在“理念上的分歧”，與美英兩國達成的奧庫斯協議（AUKUS）是另一個緊張點，但使澳中兩國的貿易關係恢復到原來的狀態對雙方都存在利益。

法瑞爾說：“如果在我擔任部長期間，我們能與中國（政府）重新達成某種合理的安排，那將是一件好事。”他還證實，黃英賢正在與王毅進行溝通。當被問及他們二人是否能很快見面，例如在即將在印度尼西亞舉行的二十國集團會議期間，法瑞爾回答說：“我不太清楚，但看起來這個答案是肯定的。我認為有積極的跡象。”

法瑞爾亦指出，儘管在農產品市場准入和原產地名稱規則方面存在癥結，但澳大利亞與歐盟的談判可能“比大多數人預期的更快”達成一項雙方間的自由貿易協定。

這位澳洲貿易部長說，與歐盟方面的談判之所以取得進展，是因為有兩個“障礙被排除了”，澳大利亞現在有了一個更加雄心勃勃的氣候政策，以及在莫里森前政府取消澳大利亞與法國的潛艇合同後，阿爾巴尼斯現政府正努力與法方重新建立聯繫。

法瑞爾補充說：“你看到總理會見了埃馬紐埃爾·馬克龍總統和西班牙首相，這兩個人顯然是支持的。”