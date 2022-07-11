印度:繼小麥後麵粉出口也受控

原材料 / 糧食貿易

在俄羅斯攻打烏克蘭導致全球糧食供應緊張的大背景下，地處南亞的農業大國印度將從星期二（2022年07月12日）開始執行新規，限制麵粉的出口。新德里當局擔心，麵粉出口過快導致國內供應緊張，進而觸發通貨膨脹。印度在今年五月份禁止小麥出口後，如今麵粉月出口量同比增幅高達近10倍。

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據本台RFI法文網報導，農業大國印度不僅是全球第二大小麥出產國，也是第二大消費國。新德里在宣布禁止小麥出口兩個月之後，現在開始執行限制麵粉出口的新規，以期控制這種經小麥加工而成的食品原料的出口速度。

印度麵粉月出口量同比增幅近十倍 -

本台法廣RFI通訊員Sébastien Farcis早在三天前的2022年07月08日周五就已自新德里(New Delhi)發回消息說，印度的麵粉(或小麥粉)的月出口量在最近兩月里迅速增加。接近去年同期的十倍。如此規模讓當局感到擔憂。因為，這意味着在小麥於5月份被禁止出口後，實際上被加工成了麵粉流入到了價格高於印度國內的國際穀物市場。

印度開始對麵粉的出口執行新規定 -

Une moissonneuse-batteuse récoltant du blé près d'Ahmedabad en Inde, le 16 mars 2022. © AMIT DAVE/REUTERS

印度從2022年07月12日星期二開始，出口麵粉需要獲得許可。儘管限制沒有像對待小麥那麼的嚴格，但政府將因此得以調控出口流量，避免糧食流往國外的速度過快，造成國內供應緊張，觸發通貨膨脹。

印度當前糧價升幅明顯高出2021年 -

本台法廣RFI法文報導指出，印度是全球的第二大小麥出產國，也是這種穀物的第二大消費國。印度在今年4月份，糧食價格增幅達8%，比去年全年的平均水平高出兩倍多。

印度今年遇旱情小麥收成不如去年 -

有近14億人口的印度，2021年的糧食收成尤其的好。收穫小麥1億900萬噸，其中有近700萬噸被用於出口。但在2022年的3月份和4月份則遭遇旱情，導致小麥收成下跌近5%。這也引發對國內供應不足的擔憂。

RFI Image Archive / Inde va restreindre les exportations de farine à partir du mardi 12 juillet 2022. L’Inde est le 2e producteur de blé, mais aussi le 2e consommateur de cette céréale. (illustration) © REUTERS - Anindito Mukherjee / RFI Image Archive

而俄羅斯和烏克蘭一起在市場上所佔的份額，相當於全球小麥供應量的近1/4。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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