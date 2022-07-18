美財長耶倫訪韓將提倡美國和盟國發展供應鏈“友岸外包”

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據路透社報導，美國財政部長耶倫（Janet Yellen）周二將呼籲盟國之間建立更深的貿易關係，以鞏固其供應鏈，打擊通貨膨脹，並阻止中國的“不公平貿易做法”和中方在主導關鍵原材料和技術市場的努力。

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報導指，耶倫在對印太地區國家進行為期11天的訪問的最後一站將在參觀了韓國科技巨頭LG公司的設施後，在首爾的一次重要政策演講中發表上述看法。

根據美國財政部提前公布的節選內容，耶倫將在講話中說：“我們不能允許像中國這樣的國家利用其在關鍵原材料、技術或產品方面的市場地位來擾亂我們的經濟，並行使不必要的地緣政治槓桿。”

耶倫將會強調，美國和像韓國這樣的盟友應該專註於“友岸外包”（friend-shoring），或使他們的供應鏈多樣化，更多地依靠可信賴的貿易夥伴，加強經濟復原力並降低風險。

根據她的講話摘錄，耶倫將表示，這樣做將維持經濟一體化帶來的活力和生產力增長，同時有助於使美國和韓國的公民免受地緣政治風險造成的價格上漲的影響。

新冠疫情爆發後，世界各地對口罩和防護服等醫療用品的嚴重缺乏暴露了全球供應鏈的脆弱性。

耶倫將在講話中表示，新冠病毒大流行和俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭清楚地表明，有必要解決供應鏈的脆弱性，並努力減少導致世界各地價格上漲的僵局和商品短缺。

耶倫將在講話中提出，“友岸外包”為美國及其盟友提供了一種方法，以維護基於規則的全球秩序的最佳特徵，同時解決中國的不公平貿易做法，並確保獲得重要的投入和產品——從藥品到半導體和電動汽車電池。

耶倫將指出，關於貿易的新方法的關鍵要求各國適當考慮和計算過度集中的供應鏈的成本、地緣政治關切和價值，而不是“過度關注成本”。

另據韓國總統府周一消息，尹錫悅總統將於19日在首爾龍山總統府接見到訪的耶倫。這將是耶倫去年1月就職後首次訪韓。耶倫此行主要是為了同韓國財長舉行會談。