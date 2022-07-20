美英法德日等18個經濟體發表聯合聲明：提出全球供應鏈合作四大原則

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由美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）共同主持的“2022年供應鏈部長級論壇”於7月20日閉幕。參加此次視頻會議的美國、歐盟、英國、法國、德國和日本及韓國等18個經濟體會後發表聯合聲明，明確供應鏈合作原則。

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據了解，參加了這一為期2天的論壇的包括來自澳大利亞、巴西、加拿大、剛果（金）、歐盟、法國、德國、印度、印度尼西亞、意大利、日本、墨西哥、荷蘭、韓國、新加坡、西班牙、英國和美國的官方和民間代表。據美方介紹，這次線上論壇活動召集了來自與會各方的勞工、工業、民間社會和國家以下各級官員的利益相關者，以解決短期瓶頸和長期的供應鏈挑戰。

美國國務院表示，在7月20日的部長級全體會議上，美國、盟國和合作夥伴作出政治承諾，共同解決近期的供應鏈中斷問題。他們的目標是通過支持透明度、多樣化、安全和可持續性，堅持高環境和勞工標準，包括防止強迫勞動，再加上滿足未來需求的勞動力發展，來合作建立長期的供應鏈復原力。

布林肯當天向與會的各方官員表示：“我們幾乎所有國家的人民都經歷過供應鏈中斷所帶來的痛苦。我們有店主無法在貨架上進貨，有慢性病患者，我們無法得到救命的藥物，工廠因為無法獲得必要的材料和投入以維持生產線的運轉而將工人送回家。我認為，我們比以往任何時候都更能理解供應鏈對於滿足我們的日常需求是多麼重要。”

布林肯續稱：“它們對於解決我們所面臨的幾乎所有緊迫的全球挑戰也是至關重要的。為了防止氣候災難並適應氣候變化日益增長的影響，我們需要有韌性的供應鏈來生產清潔能源技術，從風力渦輪機到電池。為了結束新冠疫情的急性階段，並確保我們更好地準備，應對未來的衛生緊急情況，我們需要有韌性的疫苗和其他關鍵衛生用品的供應鏈。因此，今天的聚會只是我們最新的共同努力，試圖解決這些挑戰，同時盡量減少干擾，保持工人的工作，降低家庭的成本。”

布林肯提出：“一個有韌性的供應鏈是安全的，使我們不容易受到政府或其他行為者的網絡攻擊;一個有韌性的供應鏈是可持續的，遵守我們已經同意的勞工和環境標準，因為這符合我們共同的價值觀，因為我們已經看到忽視這些基準的政府往往是不太可靠的合作夥伴，也因為在2022年，任何不具有環境可持續性的供應鏈都不會持久。”

雷蒙多在發言中說：“我想現在沒有人不明白具有韌性的供應鏈的重要性。為了實現這一點，我們必須在政府之間以及公共部門和私營部門之間進行合作。”她提及：“我們也知道，而且我們已經變得非常、非常清楚供應鏈是全球性的。這就是為什麼我們需要與志同道合的夥伴，如本次會議和電話會議上的所有人一起工作，如果我們真的將能夠找到可持續的、持久的、長期的解決方案，以解決我們共同的供應鏈挑戰。”

雷蒙多稱，她和布林肯正非常努力地落實“印太經濟框架”（IPEF），“因為這是我們與我們在印太地區的盟友合作的一種方式，以共同支持我們的供應鏈。”雷蒙多還談到，他們二人同樣是美國-歐盟貿易和技術委員會（TTC）的共同主席，“以確保我方的供應鏈是有韌性的、高效的，並使我們所有的公民、行業、勞工、民間社會受益；確保我們所有的努力是包容性的，並廣泛分享利益。”

在線上會議結束後，上述18國的部長級官員並就全球供應鏈合作發表了聯合聲明。聲明表示：“（與會各方）打算在危機應對方面進行合作，努力緩解近期的運輸、物流和供應鏈中斷和瓶頸，以及長期的復原力挑戰，這些挑戰使我們的供應鏈變得脆弱，對消費者、大型和小型企業、工人和家庭造成溢出效應。 ”

聲明指出，“在國際夥伴關係的基礎上建立集體的、長期的、有韌性的供應鏈，對於這項工作的成功至關重要。”為此，與會的18個經濟體代表提出了針對全球供應鏈的四大原則，並承諾加以遵循。它們包括：“透明度、多樣化、安全性和可持續性。”

聲明最後稱：“我們歡迎所有經濟體，並邀請所有行業、企業、婦女、工人、各級政府官員、勞工和公民社會以及其他利益相關者加入我們，在這些原則的指導下追求有韌性的供應鏈。我們認識到，解決下一次全球供應鏈危機的關鍵是首先要防止它的發生。”

值得一提的是，美國財政部長耶倫（Janet Yellen）19日在韓國訪問期間發表講話表示，需要集中力量復蘇經濟並恢復供應鏈，在盟友和夥伴國之間實行“友岸外包”戰略，為經濟增長奠定更堅實的基礎。她強調，重塑供應鏈韌性需要鞏固與主要友邦的經貿合作，韓國也在此列，要更加重視需要重點發展關係的核心國家，美國沒有“開倒車”的計畫。