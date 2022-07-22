非洲資源 / 黃金走私

馬達加斯加為何暫停飛科摩羅

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RFI Image / Air Madagascar : une décision unilatérale de suspendre ses vols entre Antananarivo et Moroni, a été prise dans la nuit du mardi 19 au mercredi 20 juillet 2022. Ici, le siège de la compagnie aérienne Air Madagascar, en plein cœur de la capitale Antananarivo. (illustration)
RFI Image / Air Madagascar : une décision unilatérale de suspendre ses vols entre Antananarivo et Moroni, a été prise dans la nuit du mardi 19 au mercredi 20 juillet 2022. Ici, le siège de la compagnie aérienne Air Madagascar, en plein cœur de la capitale Antananarivo. (illustration) © RFI / Laetitia Bezain
作者： 尼古拉
6 分鐘

在印度洋上的非洲島國馬達加斯加當局，本周突然決定暫停與臨近的另一個島國科摩羅之間的空中航線。儘管，安塔那那利佛當局對做出這一決定的原因表現的神秘低調，但本台法廣RFI駐安塔那那利佛的通訊員發回消息說，交通部長在電話中表示，這一決定與非法走私黃金有關。

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本台法廣RFI法文網2022年07月22日星期五在非洲消息欄目里刊出的最新消息之一：馬達加斯加航空（Air Madagascar）在07月19日本周二至07月20日周三夜間突然做出一項單方面決定，暫停安塔那那利佛（Antananarivo）與科摩羅首都莫羅尼（Moroni）的空中連結。然而，這條空中航線僅在三周前才剛剛復航。

Image RFI Archive - Madagascar - Air
RFI Image Archive / Les liaisons aériennes entre Madagascar et les Comores suspendues. Ici, un avion d'Air Madagascar à l'aéroport de Tuléar. (illustration) Wikimedia / RFI Image Archive

馬達加斯加的停航決定 -

據本台法廣RFI通訊員萊蒂西婭（Laetitia Bezain）發自馬達加斯加首都安塔那那利佛（Antananarivo）的報導，馬達加斯加當局對停航決定的原因仍保持低調神秘。交通部長則透露，這一措施有關黃金的非法走私活動。科摩羅如今被列入了紅線。而綠線則是不存在任何非法活動的問題，尤其是就黃金而言。馬達加斯加政府的這名內閣成員還表示，儘管已經採取了安全措施，但風險依然極高。為了避免此類風險，當局做出了決定，目前尚不具備恢復航線的條件。

馬達加斯加的預防做法 -

本台法廣RFI報導注意到，科摩羅媒體認為，馬達加斯加的這一決定是一個報復措施，旨在提高聲調，迫使莫羅尼官方歸還去年12月在科摩羅首都機場所查獲到的49公斤黃金。這些黃金是自幾名不法之徒身上所收繳到的。對此，馬達加斯加交通部長表示，兩則之間不存在因果關係，安塔那那利佛當局的決定純屬預防措施。

馬達加斯加也停航南非 -

馬達加斯加和南非之間的空中航線也仍處於暫停之中。2021年元月查獲來自馬達加斯加的黃金73公斤。

Image RFI Archive - Madagascar - or
RFI Image Archive / Madagascar : la mine d'or illicite de Soamahamanina, à environ 150km d'Antananarivo. © Aline Ranaivoson/RFI

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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