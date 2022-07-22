馬達加斯加為何暫停飛科摩羅

非洲資源 / 黃金走私

在印度洋上的非洲島國馬達加斯加當局，本周突然決定暫停與臨近的另一個島國科摩羅之間的空中航線。儘管，安塔那那利佛當局對做出這一決定的原因表現的神秘低調，但本台法廣RFI駐安塔那那利佛的通訊員發回消息說，交通部長在電話中表示，這一決定與非法走私黃金有關。

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本台法廣RFI法文網2022年07月22日星期五在非洲消息欄目里刊出的最新消息之一：馬達加斯加航空（Air Madagascar）在07月19日本周二至07月20日周三夜間突然做出一項單方面決定，暫停安塔那那利佛（Antananarivo）與科摩羅首都莫羅尼（Moroni）的空中連結。然而，這條空中航線僅在三周前才剛剛復航。

RFI Image Archive / Les liaisons aériennes entre Madagascar et les Comores suspendues. Ici, un avion d'Air Madagascar à l'aéroport de Tuléar. (illustration) Wikimedia / RFI Image Archive

馬達加斯加的停航決定 -

據本台法廣RFI通訊員萊蒂西婭（Laetitia Bezain）發自馬達加斯加首都安塔那那利佛（Antananarivo）的報導，馬達加斯加當局對停航決定的原因仍保持低調神秘。交通部長則透露，這一措施有關黃金的非法走私活動。科摩羅如今被列入了紅線。而綠線則是不存在任何非法活動的問題，尤其是就黃金而言。馬達加斯加政府的這名內閣成員還表示，儘管已經採取了安全措施，但風險依然極高。為了避免此類風險，當局做出了決定，目前尚不具備恢復航線的條件。

馬達加斯加的預防做法 -

本台法廣RFI報導注意到，科摩羅媒體認為，馬達加斯加的這一決定是一個報復措施，旨在提高聲調，迫使莫羅尼官方歸還去年12月在科摩羅首都機場所查獲到的49公斤黃金。這些黃金是自幾名不法之徒身上所收繳到的。對此，馬達加斯加交通部長表示，兩則之間不存在因果關係，安塔那那利佛當局的決定純屬預防措施。

馬達加斯加也停航南非 -

馬達加斯加和南非之間的空中航線也仍處於暫停之中。2021年元月查獲來自馬達加斯加的黃金73公斤。

RFI Image Archive / Madagascar : la mine d'or illicite de Soamahamanina, à environ 150km d'Antananarivo. © Aline Ranaivoson/RFI

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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