日美月內將舉行經濟版“2+2”會談首次會議

美國/日本/經貿

自東京方面消息，日美兩國政府月內將在美國首都華盛頓舉行外交和經濟高級官員參加的“日美經濟政策磋商委員會”（經濟版2+2）會談的首次會議。據《日經新聞》報導，雙方官員將在會議期間同意為發展中國家的基礎設施投資和供應鏈中的人權保障制定指導方針。

廣告 繼續瀏覽後續

美國總統拜登在今年5月訪日期間與日本首相岸田文雄就在7月舉行經濟版“2+2”會談的首次會議達成共識。據悉，此次會議將由美國國務卿布林肯和商務部長雷蒙多，及日本外務大臣林芳正和經濟產業大臣萩生田光一共同主持。會議結束時預計會有一份宣布結果的文件產生。

據共同社報導，考慮到在高科技領域崛起的中國，日美將從經濟安全的角度出發推進合作。雙方將就新一代半導體等尖端技術的研究開發、重要物資供應鏈的強化措施展開討論。

報導指，圍繞性能高於以往半導體且預計在人工智能（AI）等各方面具有用途的新一代半導體，日美將攜手進行研發。關於以往類型的半導體，鑒於經濟活動從新冠疫情中恢復導致全球性供不應求已成問題，將考慮對策以免今後遭遇突發事態和災害時供應鏈斷供。此外，在經濟版2+2首次會議上，考慮到俄烏衝突導致難以確保俄產液化天然氣（LNG）穩定供應，日方還可能勸說產氣國美國增產。

據了解，在5月的一次部長級會議上，日美雙方就基本原則達成了一致，包括對可促成鎮壓的技術（如面部識別）進行更嚴格的出口控制。岸田文雄和拜登在他們自己的會談中確認，有必要在全球供應鏈中消除強迫勞動。這些原則將構成盟友們將建立的共同標準的基礎。日美經濟版的“2+2”會議還將尋求明確跨國公司應如何應對供應鏈中被揭露的強迫勞動或其他虐待行為。

此外，基礎設施投資準則也將被列入此次“2+2”會議的議程。美日將尋求確保基礎設施項目的透明度、連續性和對環境的保護。雙方官員還將討論如何處理無法償還債務的借款國的問題。

一旦日美就基礎設施項目的共同標準達成一致，他們的下一步將是在七國集團和美國領導的《印太經濟框架》（IPEF）中尋求通過。雙方官員還將討論在人工智能等先進技術方面的聯合研究，以及能源和糧食安全問題。