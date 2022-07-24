美商務部長雷蒙多：通過《芯片法案》是國家安全問題

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美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）7月24日在接受採訪時再次重申，美國國會通過價值520億美元的《芯片法案》（CHIPS Act）十分重要。她強調，美國製造業當下主要依賴從亞洲進口的尖端芯片，特備是台灣。雷蒙多稱，國會通過《芯片法案》將幫助提高在美國製造半導體的能力，這涉及國家安全問題。

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雷蒙多周日接受了美國哥倫比亞廣播公司政論節目“面對全國”的專訪。主持人布瑞南（Margaret Brennan）在採訪中問道：“你一直在大力推動這個《芯片法案》，該法案將為半導體行業提供約500億美元資金，這些是電話、洗碗機和武器中（所需的）計算機芯片，基本上是所有東西都需要的。該法案現在還有大約2000億美元的額外支出，我知道你將在幫助以某種方式發放方面發揮作用。對於（美國）國內的人來說，為什麼作為納稅人要補貼一個有利可圖的行業？”

雷蒙多回答說：“我們的半導體供應危險地依賴於其他國家，主要是亞洲的國家。我認為這與你在歐洲看到的情況非常相似，德國現在高度依賴俄羅斯的石油。我們都在對自己說，這怎麼可能發生？好吧，這就是我們將要發生的事情，如果我們現在不刺激更多國內芯片的生產。我們在美國沒有生產任何先進的半導體。而這些是你需要用於軍事設備和高端計算的複雜芯片。我們幾乎全部從台灣購買。這真的很驚人。”

雷蒙多補充說：“如果你想一想，我們90%的產品是從台灣購買的。因此，現實是，我們需要公司在美國擴張，而且——世界各地的其他國家正在（對發展半導體業）提供激勵。對嗎？我希望不必這樣做，非常誠實地說，但法國、德國、新加坡、日本，所有這些其他國家都在為芯片公司在那裡的建設提供激勵，而我們......坦率地說，我們不能承受，我們不能承受處於這種脆弱地位。我們需要能夠保護自己。”

布瑞南提到：“但是，英特爾公司的首席執行官說，由於這些激勵措施，他們在其他一些國家的生產實際上要便宜30%。但是，國家對私營企業的補貼難道不創造一個危險的先例嗎？或者你認為我們只是在一個場景中，我們需要開始考慮重要行業，作為部分國家資助或補貼？”

雷蒙多回答說：“我想說的是，這是一個國家安全問題。而且我不認為我們可以給它貼上價格標籤，因為我們處於一個非常脆弱的位置。因此，如果你與軍事專家，或國防承包商交談，你知道，他們會告訴你他們需要芯片，一個‘標槍’（導彈）發射系統包含250個芯片，這還不如一些新設備複雜。我們所談論的一切，都是關於這些精確制導的導彈之類的。它們是精確制導的，因為有芯片，這不是美國製造的。它們是在台灣製造的。所以這只是國家安全的需要。順便說一下，我們必須迅速行動。這是這裡最關鍵的一點。”

雷蒙多表示，她有信心美國國會將通過這一法案，以趕在夏季休會期前完成這一目標。她說：“我將花，你知道，整個周末都在打電話，或者這周剩下的時間都在打電話。是的，上周在參議院有一個重要的兩黨投票。”

就該法案面對來自兩黨少數議員提出的反對聲音，雷蒙多說，她仍有信心《芯片法案》能得到兩黨的支持在國會兩院中通過。她介紹稱：“你看到前國務卿邁克·蓬佩奧今天在推特上表示贊成，你會看到共和黨人和民主黨人走到一起，因為這是關於國防，關於就業。這將為美國創造數以千計的就業機會。”

雷蒙多補充說：“我也完全反對桑德斯參議員對此的描述。這不是一張空白支票。它有許多附加條件。附帶條件的公司不能用這筆錢在其他國家建立設施，接受這筆錢的公司不能轉身就在中國建立設施，以獲得領先技術。有很多附加條件，你知道必須與小承包商和少數族裔擁有的承包商合作，創造高質量的就業機會，還有勞工保護。因此，說這是一張空白支票是完全錯誤的。”

主持人布瑞南在採訪中說：“關於台灣，因為，你知道，這裡麵包含了一個假設，即台灣有風險，有可能被中國吞併。這是你的預測嗎？當你得到美國情報部門的簡報時，你有多大的信心，認為這是一個直接的威脅？”

雷蒙多表示：“我們需要做好準備，你知道，你最好和國家安全顧問談談時間表之類的問題，我認為沒有人認為這是立即的（威脅）。”她說：“我沒有水晶球。我覺得有信心說這不是立即的。我也覺得有信心說，無法預測未來。但我們需要做好準備。這就是我們保護美國人民的工作。”

據《華盛頓郵報》報導，雷蒙多支持的《芯片法案》本周將在參議院進行最後表決，該法案還包括為美國國家科學基金會和區域科技創業公司提供520億美元的資金。

美國國會參議院定於周一對該法案進行投票表決。如果它贏得了通關所需的60票，其將在周二或周三進行最後表決。然後，辯論將轉移到眾議院。據悉，美國IBM公司發言人在上周五表示，該公司計畫讓近60名高級管理人員在本周飛往華盛頓，以推動國會議員通過《芯片法案》的立法。