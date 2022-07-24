CNN報道：FBI調查確定華為設備可擾亂美國核部隊通信

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據美國有線電視新聞網（CNN）7月23日引述多個消息來源獨家報導，美國聯邦調查局（FBI）發現中國電信公司華為安裝在美國中西部地區的手機信號塔上的設備能夠擾亂五角大樓的通信，包括那些來自監管美國核武庫部隊的通信。

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報導稱，至少從2017年開始，美國聯邦政府官員對中國在該國境內的關鍵基礎設施附近購買土地就展開調查。美國聯邦調查局發現的最令人震驚的事情之一，是美國中西部農村軍事基地附近的手機信號塔上的中國製造的華為設備。據熟悉此事的多個消息來源稱，美國聯邦調查局確定這些設備能夠捕獲和擾亂五角大樓的高度限制性通信，包括負責監督核武庫的美國戰略司令部所使用的通信設備。

報導稱，雖然對美國軍事設施附近的華為設備的廣泛關注已經眾所周知，但這項調查的存在及其結果卻從未被報道。相關調查的起源至少可以追溯到奧巴馬政府時期。有十多個消息來源向CNN描述了這一情況，包括現任和前任的美國國家安全官員，他們都以匿名的方式發言，因為他們沒有被授權發表評論。

報導稱，目前還不清楚美國情報界是否確定有任何數據被攔截並從這些手機信號塔發送至中國。熟悉這一問題的消息人士稱，從技術角度來看，要證明某一批數據被竊取並發送到海外是非常困難的。中國官方堅決否認任何監視美國的努力。華為公司在給CNN的一份聲明中也否認了，其設備能夠在分配給美國國防部的任何通信頻譜中運行。

報導稱，但熟悉調查的多個消息來源告訴CNN說，毫無疑問，華為的設備不僅有能力攔截商業手機（通信）流量，也有能力攔截美國軍方使用的高度限制性電波，並擾亂美國戰略司令部的關鍵通信，使中國政府有可能涉略到美國核武庫的可能。

一位了解調查情況的美國聯邦調查局前官員說：“這涉及到我們做的一些最敏感的事情”。其補充稱：“這將影響我們對核三位一體的基本指揮和控制能力。”該人士稱：“這屬於‘BFD’類別。”

“如果這有可能被擾亂，那麼這是一個非常糟糕的日子，”該前官員補充說。

一位美國前高級執法官員告訴CNN稱，2020年底，司法部將其對華為設備的國家安全關切提交給商務部，並提供了這些設備在美國的位置信息。這位前執法官員和一位現任美國高級官員說，拜登政府2021年上任後，商務部開始對華為進行調查，以確定是否需要採取更緊急的行動，將這家中國技術供應商從美國電信網絡中清除出去。

報導稱，據這位現任美國官員說，這項調查進展緩慢，正在進行中。美國國家安全官員指出的擔憂之一是，華為設備在更新軟件時產生的外部通信，例如，可能被中國政府利用。根據美國商務部的調查結果，美國電信運營商可能被迫迅速移除華為的設備，或面臨罰款或其他處罰。

路透社21日曾援引兩名消息人士的話獨家報導，因擔憂軍事機密泄露至中國政府，拜登政府正對華為在美國軍事基地附近建設的通信設備開展一項秘密調查。其中一人表示，美國當局一直對華為可能通過其設備獲取美國軍事演習和軍事基地的戰備狀態以及人員狀況等敏感信息感到擔憂。

華為沒有對路透社的評論請求作出回應。中國駐美國大使館沒有對具體指控作出回應，僅在一份電郵聲明中批評美國政府濫用國家安全和國家權力的概念，全力打壓華為和其他中國電信公司，卻沒有提供任何確鑿證據證明它們對美國和其他國家構成安全威脅。