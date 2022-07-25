美常務副國務卿和新任駐澳大使下月初將訪問所羅門群島

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據路透社周日獨家報導，美國常務副國務卿舍曼（Wendy Sherman）和新任駐澳大利亞大使卡羅琳·肯尼迪（Caroline Kennedy ）計畫在下個月訪問所羅門群島。據悉，她們的父親在二戰期間均曾在當地參加過戰鬥，而美中當下在太平洋地區的競爭日益激烈。

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美國國務院的一位高級官員周日告訴路透社，舍曼和她領導的代表團將在8月6日至8日的訪問中紀念瓜達爾卡納爾島戰役80周年，並與當地的高級官員會面，強調美國和所羅門群島之間的持久關係以及在該國首都霍尼亞拉開設美國大使館。

舍曼將是訪問太平洋地區的最新一位美國高級官員。卡羅琳·肯尼迪的父親肯尼迪總統年輕時也曾在二戰期間作為巡邏艇艇長參加了所羅門群島戰役。據了解，舍曼的代表團還將包括美國印太司令部副司令斯蒂芬·斯克倫卡（Stephen Sklenka）和海軍陸戰隊太平洋司令斯蒂芬·魯德爾（Stephen Rudder）中將。

美國國務院官員稱，這次訪問對舍曼來說也意義特殊，他的父親馬爾·謝爾曼（Mal Sherman）是一名在瓜達爾卡納爾島戰役中受傷的美國海軍陸戰隊隊員，該戰役於1942年8月在美國和盟國及舊日本帝國軍隊之間展開。

今年2月，布林肯（Antony Blinken）成為40年來第一位訪問斐濟的美國國務卿。在那裡，他宣布了一項在所羅門群島開設大使館的計畫，並稱太平洋地區是“未來的地區”。

在本月舉行的為期四天的峰會上，太平洋島國向美中表示，這兩個世界上最大的碳排放國對氣候變化應採取更多行動，同時承諾在日益加劇的地緣政治競爭中保持地區內國家的團結一致。