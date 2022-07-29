美國國會兩院通過芯片法案 拜登：期待簽署該法案成為法律

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美國國會眾議院7月28日通過了價值2800億美元的《芯片與科學法案》(Chips and Science Act)，該法案將推動半導體產業和科學研究，以在美國創造更多的高科技就業崗位。對其大力支持的美國總統拜登（Joe Biden）當天通過聲明表示，該法案將在全美範圍內創造高薪的製造業工作，同時加強美國在未來行業的領導地位。

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《芯片與科學法案》在美國國會眾議院周四的投票中以243-187票通過，沒有民主黨人投票反對該法案。24名共和黨人對該法案投了贊成票，即使在眾議院共和黨領導人在最後一刻推動反對該法案的情況下。

《芯片與科學法案》將為美國芯片製造商提供520億美元的補貼和超過1000億美元的技術和科學投資，包括建立區域創新中心和擴大美國國家科學基金會的工作。該法案旨在使美國在與中國等對手的競爭中更具優勢，獲得了跨黨派的支持，並在周三以兩黨64-33的投票結果通過了參議院。在獲得兩院通過後，該法案將被送往白宮，由拜登簽署成為美國的法律。

儘管兩黨議員對該法案的具體內容及涉及金額存在爭議，在拜登和部分共和黨知名人士的推動下，該法案在美國國會進入夏季休會期前終於得到了通過。眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）稱，《芯片與科學法案》的通過是“美國家庭和美國經濟的一個重大勝利”。但眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）在投票前的發言中敦促他的同事們“拒絕這個有嚴重缺陷的法案”，並“從頭開始”。

據悉，一些反對《芯片與科學法案》的共和黨人表示，其缺乏防止任何資金落入中國手中的“護欄”。其他批評者認為，美國將不得不多花數十億美元，才能真正有機會與世界領先的芯片製造商競爭。但該法案的支持者說，製造更多的芯片對美國的經濟和國家安全至關重要，這些芯片在包括消費電子、汽車、保健設備和武器系統在內的大量產品中是越來越重要的組成部分。

隨着新冠疫情和俄烏戰爭的爆發，華盛頓對過於依賴不可靠的海外供應鏈的擔憂升級。再加上近來台海局勢緊張，拜登政府內多名要員呼籲應重建美國國內的芯片生產能力。

《芯片與科學法案》同樣得到了美國芯片製造商們的支持，英特爾公司的首席執行官帕特·基辛格（Pat Gelsinger）一度警告說，如果涉及的資金得不到國會批准，他將不得不推遲對該公司在俄亥俄州計畫20億美元的工廠的投資。他還敦促美國的汽車和醫療設備行業的公司主管們也發表支持意見。

拜登周四通過聲明表示：“今天，眾議院通過了一項法案，將使汽車更便宜，電器更便宜，電腦更便宜。它將降低日常商品的成本。而且，它將在全國範圍內創造高薪的製造業工作，同時加強美國在未來行業的領導地位。”

拜登說：“《芯片與科學法案》正是我們現在需要做的，以發展我們的經濟。通過在美國製造更多的半導體，該法案將增加國內製造業並降低家庭的成本。而且，它將加強我們的國家安全，使我們減少對外國半導體來源的依賴。該法案包括重要的護欄，以確保接受納稅人資金的公司在美國投資，確保工會工人在全國各地建立新的製造工廠。”

拜登表示：“我期待着簽署該法案成為法律，並繼續為全國各地的工作家庭自下而上和自上而下地發展我們的經濟。”