日美舉行首次“經濟版2+2”會議：同意為構建經濟秩序加強團結

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日美兩國政府7月29日在華盛頓召開“經濟版2+2”會談的首次會議。會議通過雙方發表的聯合聲明，確認了在俄羅斯入侵烏克蘭等威脅國際秩序的形勢下，日美將主導構建基於自由主義的經濟秩序。會議出台了以強化半導體等重要物資供應鏈、共同開發尖端技術、對抗經濟脅迫等4項為主要內容的行動計畫，就加強相互團結達成了共識。

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日方由外務大臣林芳正、經濟產業大臣萩生田光一出席，美方由國務卿布林肯（Antony Blinken）、商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）參加。據共同社報導，萩生田光一在會後的聯合記者會上透露，日美就加速開發下一代半導體達成了一致。他還表示將着眼於日美共同研究，設立由產業技術綜合研究所和東京大學等參加的研發團體。

雷蒙多強調，通過日美加強有關半導體的合作，“提高兩國的競爭力，重要技術方面對對抗的國家的依賴將減弱”。報導指，這是希望活用美國倡導並於5月啟動的共14個國家參加的新經濟圈構想“印太經濟框架”（IPEF）等多邊機制，拉攏贊同日美提出的“自由開放經濟秩序”理念的國家。

在半導體方面，鑒於經濟活動從新冠疫情打擊中重啟導致了全球性供應不足，會上從經濟安全的觀點出發，就防備突發事態和災害，強化供應鏈達成了一致。關於有望用於人工智能（AI）等各種用途的下一代半導體，日美將通過在5月的首腦會談中同意設置的工作組來擴充合作體制。

報導指，關於稀土等重要礦產，會議確認了包括財政支援在內的合作的重要性。此外，考慮到有可能被濫用於侵犯人權的監視系統以及大規模殺傷性武器的材料和技術等，會上確認將在尖端技術出口管理上繼續採取對策。會議還對烏克蘭危機導致能源和糧食價格上漲表示了擔憂，商定將協調採取緩解不良影響的措施。

布林肯會後在美日聯合記者會上發言說：“我認為可以說，今天的‘美國-日本經濟協商委員會’（EPCC）首次會議取得了巨大的成功：富有成效，內容充實，與關係到我們人民的生活和未來的問題直接相關。我們討論了在新冠疫情揭示了供應鏈是多麼脆弱之後，建立有韌性的供應鏈。我們討論了新興技術，這些技術帶來了巨大的機會，但也給國家安全、人權、消費者健康和安全、知識產權帶來了風險。”

布林肯說：“我們談到了莫斯科對烏克蘭的戰爭。 我們各國正在密切合作，向俄羅斯施加代價，以便普京總統結束戰爭，當然，與此同時，解決部分由於俄羅斯的侵略而激增的全球糧食和燃料價格。 我們討論了發展融資和不透明的貸款做法的問題，這些做法可能使各國背負不可持續的債務。”

布林肯說：“我們還談到了中華人民共和國，以及其脅迫性經濟做法如何違背了一個開放的、基於規則的、使所有國家都有機會參與、競爭和增長的國際經濟秩序。日本和美國相信一個全球經濟，在這個經濟中，所有國家都遵守規範、標準和做法，允許人員、思想、貨物、資本自由流動；爭端得到迅速、和平、公開的解決；貿易和商業支持工人，提高收入，保護環境，並為儘可能多的人創造機會。EPCC是與日本不斷增長的夥伴關係的最新補充。”

布林肯強調：“除了所有這些不同的倡議和論壇，日本和美國之間的雙邊關係幾乎涵蓋了我們面臨的每一個問題，從保護我們的國家安全，到捍衛人權，到推進我們對一個自由和開放的印太地區的願景。我們今天所做的工作，共同明確我們的經濟安全是我們整體國家安全和福祉的一個重要組成部分，我認為這恰恰強調了我們夥伴關係的重要性和廣度及深度。我們對我們與日本的聯盟關係深表感激。它可以追溯到幾十年前，由我們兩國人民之間珍視的家庭和友誼紐帶維持。我們今天在這裡所做的工作反映了這種夥伴關係的力量，但重要的是將其向前推進。”

林芳正向媒體表示：“為了有效應對這種危機，今天來自日本和美國的四位部長聚集在一起，討論了各種各樣的問題，包括各自國家的經濟政策、區域經濟秩序的建立和經濟安全。這是對時間要求的回應，我相信它是一個強有力的信息，表明日美聯盟在快速變化的國際經濟中的適應性，以及日美兩國在這一領域領導國際合作的決心。”

林芳正補充說：“今天我們討論了以下幾點並確認了合作。首先，我們討論了一個基於規則的、自由和開放的國際秩序。由於經濟對今天的外交有很大影響，日本和美國確認，我們將不僅從經濟角度，而且從戰略角度與志同道合的國家合作，以維護和發展國際秩序，確保經濟安全。關於能源安全和糧食安全，我們討論了對那些受到俄羅斯入侵烏克蘭的嚴重影響的國家的援助。我還表達了日本對‘印太經濟框架’的支持，以及隨着美國在印太地區的經濟秩序中發揮更積極的作用，並向兩位部長表達了我強烈的希望，希望美國儘快回到《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）。”

林芳正說：“第二，我們討論了對施加國際經濟影響阻礙國際社會團結、扭曲不同國家外交政策的應對措施，並在共同意識上得到確認。經濟脅迫問題也被七國集團埃爾茂峰會討論過，我希望能在七國集團廣島峰會上深化討論。”他提及：“另外，關於不公平和不透明的發展融資，我希望日本和美國能夠共同努力，確保所有國家遵守國際規則和標準。此外，我們同意，為了使日本和美國確保我們自己的競爭力和復原力，我們將繼續促進基於去年4月同意的核心夥伴關係的合作。我們還同意與志同道合的國家建立更強大的供應鏈合作。”

林芳正稱：“我想重申，我們不追求保護主義或集團經濟，但任何政策都會適當考慮到企業的透明度和可預測性。我希望我們能夠利用日本主持的七國集團和美國主持的亞太經合組織等場合，繼續與志同道合的國家深化我們在各相關領域的討論。我們已經同意定期舉行部長級會議，我期待着我們的下次會議。”

值得一提的是，美日兩國外長周五還舉行了單獨會議。據美國國務院介紹，雙方“重申美日聯盟在促進印太地區及其他地區的和平、安全和繁榮方面的極端重要性。布林肯國務卿重申美國堅定不移地支持烏克蘭的主權和領土完整，並承諾繼續與日本密切合作，追究俄羅斯的責任並結束其對烏克蘭的侵略。國務卿和外長討論了通過四方安全對話（Quad）合作以及美日與韓國和澳大利亞等志同道合的夥伴合作對於維護自由、開放、相互聯繫、繁榮、有韌性和安全的印太地區的重要性。”

日本外務省提及：“兩位外長同意，兩國將繼續密切合作，處理有關中國的各種問題。兩位外長還確認，兩國在台灣問題上的基本立場沒有改變，重申台海和平與穩定的重要性，這是國際社會安全與繁榮的重要因素，並同意鼓勵和平解決兩岸問題。此外，兩位外長確認了與中國坦誠對話的重要性。”

日方指出：“兩位外長都認為，美國在印太經濟秩序中的參與正變得越來越重要。在此背景下，林外相重申了他對‘印太經濟框架’的支持，並敦促美國儘快回到CPTPP。兩國外長同意通過定期交換意見繼續密切合作，包括跟進‘美日安全磋商委員會’（2+2）和‘美日經濟政策磋商委員會’（2+2的經濟版本）的討論。”