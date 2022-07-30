英國工業聯合會總幹事：大量英國企業正在削減與中國的經濟關係

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英國工業聯合會（CBI）總幹事丹克爾（Tony Danker）日前在接受《金融時報》採訪時表示，大量的英國公司正在大規模削減與中國的經濟關係，這可能會給該國的生活成本帶來更大的壓力。

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創建於1965年的英國工業聯合會自稱代表英國經濟中的所有領域。其成員包括英國的公司和貿易協會，代表着19萬家企業；它們總共僱用了近700萬人。

丹克爾在採訪中說，由於預計北京和西方之間的關係會進一步惡化，英國企業的首席執行官們正越來越多地將業務聯繫從中國轉向其他國家。

丹克爾稱，如果西方斷絕與中國的聯繫，英國將需要尋找新的貿易夥伴並重新關注於舊的貿易夥伴，例如歐盟。他對此表示：“如果政治專家和安全專家們是正確的話，我們（英國和歐盟）都需要再次成為好朋友。”

丹克爾稱：“目前與我交談的每家公司都在重新思考他們的供應鏈，因為他們預計，我們的政治家們將不可避免地加速走向一個與中國脫鉤的世界。”

英國保守黨黨魁的競選仍在進行，兩位候選人現外相特拉斯（Liz Truss）和前財相蘇納克（Rishi Sunak）都在對華政策上表達出強硬的態度。

丹克爾說，英國公司們正在重組它們的供應鏈，以應對日益強烈的對華強硬政治情緒。他說：“我們在世界上需要新的戰略聯盟。”丹克爾補充說，英國企業需要建立“復原力......在華盛頓，這就是他們所談論的一切。”

丹克爾還警告說，物價將不可避免地上漲，儘管不是立即上漲。他說：“不需要一個天才就能想到廉價商品和更便宜的商品可能會成為過去。”

丹克爾表示，將中國從企業的供應鏈中移除，“將更加昂貴，從而導致通貨膨脹，並將重新定義英國的貿易戰略......這將不再是我們賣給誰，而是我們從哪裡採購。”

報導指，英國工業聯合會並不表示對哪位特定的保守黨黨魁候選人加以支持。相反，丹克爾說，他很高興這兩位候選人似乎都掌握了對積極商業戰略的需求。

現任英國首相約翰遜（Boris Johnson）在回應企業對英國脫歐影響的擔憂時曾說過一句著名的話：“去他媽的商業”。丹克爾調侃道：“鮑里斯·約翰遜說他想去他媽的商業，這是一個生動的建議，但我們正在尋找一種適當的關係。”他形容9月5日將選出新的首相，在多年的英國脫歐緊張局勢之後，這可能是企業和政府之間關係的“重啟時刻”。

丹克爾說：“我們無法承受關於英國脫歐或移民或綠色（問題）的舊爭論。我們需要一個激進的增長計畫，由企業提供信息。”他補充說：“我們已經經歷了一個失去的十年，而且有可能再次失去十年。”

此外，跨國汽車製造商斯泰蘭蒂斯(Stellantis)集團的首席執行官塔瓦雷斯（Carlos Tavares）警告說，中國政府對在該國經營的西方企業的干預越來越多。就在不久前，該集團放棄了在中國產吉普車的合資企業。

塔瓦雷斯告訴英國《金融時報》說，“政治議程的干預與日俱增”。他並表示，如果世界“破裂”，中國陷入與西方國家制裁對峙的情形，在該國設有工廠的競爭對手甚至可能失去這些工廠。塔瓦雷斯稱：“作為一家西方公司，我們在中國做生意的方式正受到越來越多的政治干預。”

塔瓦雷斯表示，斯泰蘭蒂斯集團在中國採取的進口汽車而不是在本地建造的“輕資產”方式是未來的最佳運營方式，該公司沒有計畫尋求開設工廠。