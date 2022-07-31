科特迪瓦:油氣新發現助推經濟

非洲經濟 / 油氣資源

西非國家科特迪瓦（Côte d’Ivoire），中文也被譯作象牙海岸。該國東南沿海再傳油氣大發現。據報，意大利國家碳化氫公司埃尼集團（ENI）在去年發現的一個大油田附近，又有勘探新成果。有經濟學家指出，油氣資源儲備的增加，將有益科特迪瓦，並使其經濟基礎多元化。

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據本台法廣RFI法文網報導，意大利國家碳化氫公司埃尼集團（ENI）在科特迪瓦東南沿海（large d’Assinie）又有新的石油天然氣大發現。

Image RFI Archive / Côte d’Ivoire 科特迪瓦 也被譯作象牙海岸 (Carte : E. Dupard / RFI)

這次的新發現就在去年發現的油氣田附近。油氣儲量估算剛剛增多了25%的科特迪瓦也因此提升它的經濟雄心。

科特迪瓦的“鯨魚”（Baleine）大油氣田 -

本台法廣RFI通訊員尤恩（Youenn Gourlay）2022年07月30日星期六發自阿比讓（Abidjan）的消息說，這次的新發現確認了科特迪瓦的潛力。這一被命名為“鯨魚”（Baleine）的大油氣田的儲量也隨之提高。原油儲量從20億桶上升至25億桶，天然氣儲量則增加9000億立方英尺。雙方的分配比率為：科特迪瓦國家52%，意大利油企為48%。

科特迪瓦“鯨魚”（Baleine）2023年投產 -

一名經濟學家指出，這將更多地促進已處於增長中的科特迪瓦經濟。這些發現將強化和多元化科特迪瓦的經濟基礎。原油在2018年為科特迪瓦創造了5000億非洲法郎的財富。人們都看到，發現的油氣越多，國家財政才能找到足夠的資金以運作。第一桶油預計要等到2023年第二季度。

科特迪瓦“鯨魚”（Baleine）將有助振興 -

這名經濟學家還指出，這一大油氣田將有助於科特迪瓦緩和汽油價格不斷升高的壓力，更好地滿足電力之需。為了經濟振興，就得讓所有的村莊實現電氣化。而電力系統也需依賴原油和天然氣。對民眾而言，這些發現將是有益的。

科特迪瓦反對派和生態主義者也在叫好 -

本台法廣RFI法文報導注意到，科特迪瓦的反對派和生態主義者也稱讚油氣資源的重大發現，但要求國家不要忘記讓民眾受益，並繼續發展可再生能源。

RFI Image Archive / Côte d’Ivoire: nouvelle découverte de pétrole et gaz naturel. Sept nouveaux pays africains vont d'ici 2023 devenir producteurs voire exportateurs de pétrole et de gaz. (illustration) ©REUTERS/Brendan McDermid

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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