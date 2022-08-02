中國海關總署據報突禁數十家台灣食品廠商的產品進口

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據路透社周二援引中央社的消息報導，中國海關總署8月1日突然對台灣35家食品廠商的產品禁止進口，恐將對台灣食品業及農漁業造成重創。此舉被認為是北京方面對美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）預計訪台前發出的警告。

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據中央社查看中國海關總署官網的信息顯示，產品類別“餅乾、糕點、麵包”項目中，台灣107家拿到在中國大陸註冊編號廠商中，有35家狀態呈現“暫停進口”，佔比32%。

報導指，台灣企業於58項食品類別的3200筆登記中，目前共有2066筆被列為“暫停進口”，比例近65%，其中包括郭元益、裕珍馨、乖乖、義美、佳德、廣達香、天和生物、葡萄王生技等多家知名廠商。

報導稱，根據中國海關總署原始資料，有部分台灣進口產品項目被列為“註銷”，由於無法得知遭註銷的日期，因此本搜尋器並未列入。另外，同一業者多項產品可能在不同廠區生產，有可能出現同一業者部分產品暫停進口、其他產品仍為有效情況。

中央社的報導稱，“糕餅商業同業公會全國聯合會周二表示，中國從去年開始針對輸銷至中國的食品提出新規範，糕餅全國聯合會收到衛福部公文通知後，即請糕餅烘焙業者提早因應，業者也都遵照規定至食品藥物管理署‘輸銷中國大陸食品生產企業推薦註冊專區’填報註冊。”

報導稱，“糕餅全國聯合會指出，中國海關總署官網的產品類別‘餅乾、糕點、麵包’項目中，台灣糕餅及食品產業有數十家業者呈現‘暫停進口’狀態；經調查，部份糕餅烘焙業者從去年中國提出新規範起，為避免受單一通路影響，已逐漸開始減少出口至中國市場，分散通路至東南亞、 美國等受到的影響較小。”

報導提及，“不過糕餅全國聯合會也指出，部份業者中國市場還是佔一定比例，目前銷往中國大陸的產品，上周有順利出貨，本周部份廠商已停止生產訂單，待時機明朗後再作後續生產作業。糕餅全國聯合會指出，今天調查部份業者，業者表示突然被停止出貨很錯愕也很無奈， 期盼能儘速恢復正常，也期盼政府能協助糕餅食品業者媒合其他國際通路，分散市場，減少風險來因應，以求生存與發展。”

據台財政部統計資料顯示，台灣2021年對中國大陸出口的食物及食品金額約為16億8200萬美元；其中，以調製食品為最大宗、出口值達6億4621萬美元；活動物及動物產品出口4億3506萬美元居次；飲料、酒類及醋，與植物產品出口值也分別達3億3733萬美元，及2億3176萬美元水準；動植物油脂出口值則為3203萬美元。

同樣在當天，台灣總統府介紹稱，“總統府官網遭受境外DDoS攻擊，攻擊流量為平日的200倍，導致官網一度無法顯示。”該機構表示，“經處置後，已於20分鐘內恢復正常運作。面對境外勢力持續的複合式資訊作戰，政府各機關會持續加強監控。”