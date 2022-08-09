對華貿易相隔28年再現逆差 韓外長：面臨不容易的挑戰

韓中貿易

韓國今年5月對中國貿易時隔28年出現貿易逆差，中央社報道稱，正在青島訪問的韓國外長樸振今天坦言，韓中兩國關係面臨「並不容易的挑戰」，但仍會持續強化兩國經濟合作。

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中央社說，樸振今天通過視訊與在中韓僑及企業進行座談，提到今年5月之後，韓國面臨28年來首次對中國貿易逆差，他指出，韓中經濟合作面臨國際秩序重組的轉化期，美中之間戰略競爭激烈，貿易秩序、國際供應鏈也持續變化，「威脅國際秩序的不穩定因素持續擴大」。

根據韓國產業通商資源部統計，占韓國出口約25%的對中國出口額自今年5月起連續3個月低於進口額，使韓國整體出口即使在創下歷年同期新高同時，仍連續4個月出現貿易逆差狀況。

報道指出，受到疫情及中國國內的封鎖政策影響，中國對韓國消費性產品需求快速減少，導致來自中國的化學原料、電池中間材等進口額因RCEP關稅優惠增加同時，無線通信零件、計算機零件等家電相關產品對中國出口額卻大幅減少。

樸振在會中表示，就韓國企業因疫情在中國面臨的供應鏈及物流問題，韓國當局正通過外交管道與中方保持緊密合作，雖然尚未能達到當地僑民及企業的期待，但仍會繼續努力解決問題。