中石油等5家中國國企宣布啟動美股退市

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8月12日，中國石油、中國石化、中國鋁業、中國人壽、上海石化等5家公司分別發布公告稱，申請自願將其美國存托股份（下稱“存托股”）從紐交所退市。

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中國證監會周五發表“就個別中國企業宣布啟動自美退市”的聲明，證監會有關部門負責人就此表示，“上市和退市都屬於資本市場常態。根據相關企業公告信息，這些企業在美國上市以來嚴格遵守美國資本市場規則和監管要求，作出退市選擇是出於自身商業考慮。這些企業都在多地上市，在美上市的證券佔比很小，目前的退市計畫不影響企業繼續利用境內外資本市場融資發展。”

證監會表示，尊重企業根據自身實際情況、按照境外上市地規則作出的決定。證監會將與境外有關監管機構保持溝通，共同維護企業和投資者合法權益。此前，美國證券交易委員會（SEC）5月4日宣布將80多家中國企業列入了預定摘牌名單，並下令這些企業必須在5月25日之前提交滿足了上市條件的證據。

根據美國2020年制定的《外國公司問責法》，該委員會可以將連續三年不遵守美國審計標準的外國公司從美國證券市場上除名。北京和華盛頓正在進行談判，以解決長期的審計爭端。

據彭博社報導，美國證券交易委員會主席詹斯勒(Gary Gensler) 曾於7月27日表示，為免在美國上市的中概股被摘牌，美國和中國官員必須“儘快”就獲取中國公司審計底稿達成協議。詹斯勒亦指，“除非達成了允美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）工作人員檢查審計底稿的框架協議，否則我們不會派調查員前往中國大陸和香港。”