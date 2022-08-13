國際貨幣基金介入中國“一帶一路 ”債務危機

中國/國際/一帶一路

中共領導人習近平在海外力推的一帶一路倡議則導致國際間的“爛尾“危機，西方國家批評這是債務陷阱外交，國際貨幣基金介入其中，以遏止危機蔓延。有分析指出，美國與盟友可能會持續以”債務問題“凸顯向中國借貸的種種不利，或將成為”美中長期博弈“的過招之一。

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位於南亞的國家斯里蘭卡今年4月驚爆510億美元的債務違約後陷入一發不可收拾的政經混亂後，美國隨即凸顯中國是這個國家的最主要債權國，上月美國財政部長葉倫更呼籲北京重組與斯里蘭卡的雙邊貸款，中美之間地緣政治的角力就全面展開。

報道稱，上周非洲國家津巴布韋回絕一筆原已敲定但尚未支付高達16億美元來自中國的借貸。但津巴布韋推掉這筆借貸後，中國同意展開債務重組，使得這個位於非洲南部的國家可望取得IMF提供的140億美元紓困。2020年，津巴布韋成為疫情期間首個債務違約的非洲國家，當時曾還不了170億美元的外債，當中包括30億美元債券，另一非洲國家贊比亞也是因投入機場、公路與水力發電，而積欠中國約60億美元。

香港南華早報英文版報道引述專家稱，在國際貨幣基金組織收緊債務限額後，中國的“一帶一路”貸款受到更多審查。文章指出，中國是發展中國家最大的雙邊債權國，但西方經常批評中國在貸款方面沒有提供足夠的透明度，但觀察人士表示，國際貨幣基金組織更嚴格的債務監控正迫使借款人披露更多有關中國貸款的信息。

文章指出，專家表示，全球金融機構旨在防止主權債務困擾的新透明度要求開始對中國支持的“一帶一路”基礎設施項目產生影響。隨着全球利率上升和對發展中國家債務風險的擔憂不斷升溫，“可持續性”和“透明度”已成為國際貨幣基金組織 (IMF) 和世界銀行等組織的流行語。 前高級職員和分析師表示，傳統上由美國和其他富裕的七國集團控制的國際機構正在推動借款人更多地披露信息，包括與中國的債務合同。

文章引述巴西經濟學家卡努托（Otaviano Canuto）表示：“根據針對個別開發中國家的債務永續評估，IMF與世界銀行評估，好幾國正邁入無以為繼的絕路，即因如此，兩個組織建議有必要採取若乾的債務重建措施。“

中央社報道，全球最貧窮的68國家在今年得還債528億美元，中國就佔了了1/4，儘管中國大手筆借貸建設融資，但不夠透明的作風招致特別是美國的批評，指控中國以借貸惡搞“債務陷阱外交“。出自國際發展研究室AidData的報告指出，”若干指標“顯示，當前IMF正施壓借貸國揭露更多有關”一帶一路“倡議的合約內容，尤其是可能使得與其他債權人更不易協調債務重組的條款與條件。

國際戰略研究所（IISS）亞洲區執行長克萊布崔（James Crabtree）表示，針對如何才是資助基礎建設與其他投資的最佳可行之道，美國與盟友可能會持續以“債務問題“凸顯向中國借貸的種種不利，如此將成為”美中長期拚搏“的過招之一。