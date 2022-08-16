德國經濟專家反對與中國貿易戰

德國/中國/貿易

台海局勢繼續緊張引發與中國貿易戰的討論。但德國多位經濟專家反對制裁中國。

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德國電視二台就台海危機採訪了經濟學家Hans-Werner Sinn。這位慕尼黑Ifo經濟研究所前所長對可能出現的歐中貿易戰表示擔憂。他明確拒絕對北京實施制裁，並說明了制裁會帶來的後果。他說，貿易促使合作夥伴在衝突中不會過於氣勢洶洶。他還說，“我認為，道德上的貿易保護主義是危險的，因為它使個別國家相信它們是獨立的，可以自己經營自己的業務。這會助長政治極端主義。保護主義會破壞作為大眾繁榮源泉的勞動分工。”他還說，“要想在經濟上不依賴中國很困難。中國太巨大，太有活力，太發達了。”“中國是世界上的一個力量因素，即使人們不喜歡它，它也應該受到相應的尊重。”他還說，在烏克蘭戰爭過後，我們也應該將和俄羅斯的關係重新正常化。“世界貿易本身是促進和平的。我們繼續需要它。”

就中國新疆人權問題，這位經濟學家表示，這一類問題人們不應通過經濟制裁來處理。“如果人們讓貿易服從道德指令，那麼，第三世界幾乎沒有一個國家是人們可以與之進行貿易的。太多國家有我們不喜歡的政治問題。”再者，“貿易制裁觸及的是相關國家的普通公民，而不是其當權者。”“所以，我認為，經濟制裁中國是錯誤的。人們必須將政治衝突與貿易分開。各國應避免採取禁令、威脅和其他直接措施。”

N-TV電視台採訪了。汽車行業專家杜登霍夫 （Ferdinand Dudenhöffer）。這位被稱為汽車教皇的專家警告人們不要採取短視行為。與中國衝突的後果“不可能由德國政府的一攬子援助計畫來彌補，不管這些援助計畫有多好。”世界將被分裂。而且“沒有回頭路可走”。就汽車而言，人們可以尋找新的銷售市場。例如在美國，但美國不是一個增長市場，歐洲也很困難。今天，在中國每1000名居民約有110輛汽車，在美國有750輛。“汽車工業的未來是在亞洲。”“不是在日本，而是中國。除了中國外，還有印度、越南、印尼或泰國。除了中國，沒有別的選擇。”

他還說，前總理施密特曾說過，德國應該注意不要成為世界上的道義者。我們還必須與那些擁有其他系統的人共同生存。維族人問題很棘手，但美國也有關塔那摩。台灣是中國的一部分嗎？這是一個很難回答的問題。中國國家主席說，我們的戰略是“一個中國”。但佩洛西飛到台灣。在習近平自己的人民面前嘲笑他。這對中國人來說是很難咽下的事，這就是為什麼他們的反應很強硬。但進入對峙的結果是大家一無所獲。如果“對中國實行禁運，我們會失去很多。大眾汽車用在中國賺到的錢來支付其在沃爾夫斯堡的員工和股東。難道我們想失去這一點嗎？”“今天，75%的電動汽車電池單元來自中國。多個中國電池領軍企業正在德國和歐洲建廠。我們真的應該切斷這一聯繫，並寄希望於初創企業嗎？”不光是是電池，德國還從中國進口技術。“通過合資和合作，我們可以更容易地解決危機。而不是每個人都關閉自己的邊界，一方與美國聯手，另一方與俄羅斯聯手。”

杜登霍夫還說，去全球化是一種反常現象。從供應鏈災難中學習並不意味着以巨大的成本在家門口生產一切。比如，豐田或寶馬比奔馳或大眾更好地渡過了危機，原因是通過多種採購方式建立了更好的採購系統。再者，歐盟委員會有很多計畫都失敗了。

杜登霍夫表示：如果對中國實行禁運，“那麼，銷售市場會崩潰，中國人可能會終止對外承諾，技術進口也會落入下風。德國政府提供最好的一攬子援助計畫也無法修復這一點。世界會分裂，而且沒有回頭路可走。西方世界最終處於弱者地位的風險很高，權力平衡將被打破。”我們決不能危及合作，但我們也應讓中國明確地看到，讓危機升級給中國帶來的損害會大於收益。