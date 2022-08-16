莫迪發表獨立日講話：印度要在2047年成為發達國家

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印度總理莫迪（Narendra Modī）8月15日在印度獨立日當天發表紀念講話，並提出要在2047年當印度慶祝獨立100周年時，使該國成為發達國家的發展目標。

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莫迪周一在舊德里的紅堡城牆上連續第9次舉行升國旗儀式，並向全國講話。回顧歷史，莫迪在講話中說：“這75年的旅程充滿了起伏。在順境和逆境的陰影中，我們的國人取得了各種成就；他們做出了努力，沒有放棄。他們沒有讓這些決議消逝。誠然，數百年的殖民統治給印度和印度人的情感造成了深深的創傷，但人民是頑強的，充滿激情的。也正因為如此，印度人在匱乏和詆毀的情況下，仍然成功地復興了這個民族。當自由鬥爭進入最後階段時，人們採取了一切措施來驚嚇、失望和挫敗這個國家。有人擔心，獨立後英國人離開後，國家會四分五裂，一盤散沙；人們會在內戰中死去；印度會陷入黑暗時代。”

莫迪說：“但他們沒有意識到這是印度的土壤。這個國傢具有跨越世紀的無限潛力，其影響力甚至超過強大的統治者。正是由於這種巨大的能力和韌性，我們的國家儘管面臨著無數的逆境，無論是糧食危機還是戰爭，但仍然強大起來了。我們挫敗了恐怖主義活動對我們的挑戰，這些活動殺害了我們無辜的同胞。我們經受了代理戰爭、自然災害、成功和失敗、希望和絕望，但在所有這些關頭仍然毫不畏懼。但即使在這些糟糕的階段中，印度也一直在不懈地進步。印度的多樣性，別人曾經認為是印度的負擔，現在證明是印度的無價之寶。是其力量的有力佐證。”

莫迪說：“世界沒有認識到，印度有強大的文化和價值觀的內在潛力，有深深嵌入頭腦和靈魂的思想紐帶；那就是——印度是民主之母。當那些心中涌動着民主的人帶着決心和毅力前行時，這預示着世界上最強大的蘇丹國的厄運。這個民主之母，我們的印度已經向所有人證明，我們擁有這種寶貴的力量。”

莫迪在講話中提到：“兄弟姐妹們，如果我們繼續美化我們在印度獨立75周年的旅程，並不斷自我祝賀，那麼我們的夢想可能會被推得很遠。因此，即使過去的75年是美好的，充滿了各種挑戰和部分未實現的夢想，然而今天當我們進入‘里程碑式成就’時，未來的25年對我們國家來說是非常重要的。這就是為什麼今天我在談論13億同胞的力量，在紅堡的城牆上見證他們的夢想和感受他們的決心時，我認為我們必須把注意力集中在未來25年的‘Panch Pran’（即未來發展的五項承諾）上。你們必須專註於你們的決心和力量。而我們必須承擔起責任，在2047年國家慶祝獨立100周年時，通過擁抱這些‘未來發展的五項承諾’來實現自由戰士的所有夢想。”

莫迪說：“談到‘未來發展的五項承諾’，第一個承諾是讓國家以巨大的決心向前邁進。而這個大決心就是一個發達的印度；現在我們不應該滿足於任何低於此的東西。巨大的決心! 第二個承諾是，在我們存在的任何地方，甚至在我們思想或習慣的最深處，都不應該有任何一絲的奴性。它應該被扼殺在那裡。現在，幾百年來的這種奴隸制百分之百地使我們受到束縛，迫使我們把自己的情感捆綁起來，在我們身上形成了扭曲的思維。我們必須把自己從奴隸制的思維定勢中解放出來，這種思維定勢在我們內部和周圍的無數事物中都可以看到。這是我們的第二個承諾。”

莫迪說：“第三個承諾是，我們應該為我們的遺產和傳統感到自豪。因為正是這種遺產在過去給印度帶來了它的黃金時期。而正是這種遺產具有與生俱來的能力，能夠隨着時間的推移而改變自己。正是這種豐富的遺產超越了潮汐和時代的考驗。它包容了新的事物。因此，我們應該為這種遺產感到自豪。同樣重要的第四個承諾是統一和團結。在1.3億同胞中，如果有和諧和友好的氣氛，團結就會成為最強大的美德。”

莫迪說：“第五個承諾是公民的義務，即使是總理、首席部長也不能排除在其中，因為他們也是負責任的公民，對國家有責任。如果我們想實現未來25年的夢想，這種美德將是至關重要的生命力。”

莫迪在講話中強調：“當我們在第76次獨立的這個吉祥的早晨醒來時，我們必須決心在未來25年內使印度成為一個發達國家。今天的年輕人，所有20-22-25歲的人，我在這裡看到的人將是獨立百年輝煌慶典的見證者。那時你們將是50-55歲，這意味着你們生命中的這段黃金時期，這25-30年的年齡是實現印度夢想的時候。”

莫迪說：“朋友們，請宣誓並與我同行，在三色旗下宣誓，讓我們都全力以赴地加入。這應該是我們的偉大決心，我的國家將成為一個發達國家，我們將在每個發展參數中發展以人為本的制度，我們將以每個人及其希望和願望為中心。我們知道，當印度做出偉大的決議時，它也會執行這些決議。”