馬斯克為中國國家網信辦旗下雜誌撰文

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特斯拉首席執行官馬斯克（Elon Musk）近日為中國國家網信辦主管的雜誌貢獻了一篇專欄文章。他在網信辦7月份官方雜誌《中國網信》上分享了對科技如何改變人類未來的看法。

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據了解，由網信辦主管、中國網絡空間研究院主辦的 《中國網信》雜誌近日刊登了馬斯克的署名文章，文章標題是《相信科技創造美好未來》。馬斯克在文章中分享了對科技與人類願景的一些思考。他表示，未來包括汽車、飛機、輪船在內的交通工具將實現全面電氣化。電動火箭可能比較困難，但我們或許能夠通過可持續能源來製造火箭中使用的推進劑。馬斯克稱，最終，世界經濟將實現完全由可持續能源運轉。

彭博社的報導指，馬斯克的行為讓人聯想到臉書創始人紮克伯格（Mark Zuckerberg）和谷歌CEO皮查伊（Sundar Pichai）過去幾年針對中國官方的遊說活動，當時美國的互聯網公司都懷有與中國這個世界第二大經濟體合作的願望。馬斯克目前還正在與推特公司進行法律鬥爭，他認為收購推特對維護言論自由至關重要，但隨後從該交易中退出。

策緯諮詢公司（Trivium China）科技政策研究主管謝弗（Kendra Schaefer）向彭博社表示：“馬斯克正試圖像當年紮克伯格和皮查伊那樣走鋼絲，但現在時代不一樣了，試圖和中國維持良好關係的科技業高管越來越清楚地意識到，最後的決定取決於中國法規，美國用戶或美國政府。如果一年內馬斯克沒有因為與中國的關係而被叫去在國會作證，那我才會大跌眼鏡。”

作為特斯拉CEO的馬斯克周一在其個人推特發文稱，特斯拉誕生至今，累計生產了300萬輛電動車，此外在全部產量中，特斯拉在中國上海的工廠，產量超過了百萬輛。馬斯克在推文中寫道：“恭喜上海超級工廠生產第100萬輛電動車，特斯拉累計產量現在超過了300萬輛。”

就在幾周前，馬斯克宣布特斯拉在加州弗里蒙特的工廠生產了第200萬輛汽車。特斯拉在德克薩斯州奧斯汀和柏林也有新工廠，馬斯克在6月份稱這些工廠為“燒錢熔爐”。這家特斯拉的上海工廠於2018年開業，但在抗疫限制和零部件短缺的影響下，該工廠受到臨時停工的困擾。

在去年9月以視頻方式參加中國世界互聯網大會，今年1月在新疆開設特斯拉汽車展廳後，馬斯克一直因為與北京的良好關係及人權問題而受到西方輿論詬病。特斯拉中國的一名代表證實馬斯克寫了這篇文章，但拒絕進一步評論。

“我想盡我們所能，最大限度地利用技術來幫助實現人類的美好未來，”馬斯克在文中寫道。“為此，任何有助於可持續未來的領域都值得我們投資。”

馬斯克在文章中稱，《中國網信》就這篇文章向他伸出了邀約的橄欖枝。馬斯克在文中談到了他的業務，包括正在研究腦機接口的Neuralink Corp.，以及人形特斯拉機器人，該機器人的第一個原型將很快亮相。馬斯克還向他的 “中國朋友們”致辭，並介紹了SpaceX公司設想在火星上創建一個自給自足的城市的任務。