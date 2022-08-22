朔爾茨訪問加拿大 推進氫氣合作

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據德國電視一台和德國廣播電台報道，德國總理朔爾茨和經濟部長兼副總理哈貝克於周一開始對加拿大進行訪問，以推進雙邊貿易關係。朔爾茨突出了與加拿大在能源領域密切合作的重要性。

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朔爾茨和哈貝克於周一和加拿大總理特魯多進行了會談。社民黨籍朔爾茨在會談後表示，雙方願意加強貿易往來和能源合作。朔爾茨表示，德國和加拿大追求類似的價值觀。兩國將共同對抗氣候變化，並在俄羅斯對烏克蘭的戰爭面前捍衛民主。他說，兩國準備以所有的可能性來支持被攻擊的國家。

因烏克蘭戰爭，德國正在緊急尋找能源供應商。朔爾茨總理強調說，在氫氣方面，加拿大將“發揮非常，非常核心的作用。”他還與特魯多總理討論了液化天然氣。他表示，在過渡時期，也需要液化天然氣來減少對俄羅斯天然氣的依賴。

加拿大也希望在短期內提供幫助。特魯多承諾說，將審核跨大西洋出口液化天然氣的問題。但圍繞液化天然氣的挑戰之一是對基礎設施的投資水平。他指出，到目前為止，加拿大東海岸的一些液化天然氣接收站計畫並不經濟。但“我們正在研究所有其他選項，以在短期內幫助德國人和歐洲人。因為他們在即將到來的冬季面臨著真正的挑戰。”他還說，俄羅斯不應使用能源作為戰爭武器。

哈貝克在會前已經表示，雙方會談的目的是為未來建立一個能源夥伴關係。重點會放在所謂的綠色氫氣上，這種氫氣是在可再生能源的幫助下生產的。特別是在紐芬蘭地區，有理想的風力條件。哈貝克說，德國擁有技術知識，也有大量的能源需求。

《法蘭克福彙報》報道說，朔爾茨總理訪問加拿大，是為了進一步減少對俄羅斯天然氣的依賴。雙方尤其希望在氫氣經濟方面進行更密切的合作。在訪問結束前，雙方將於周二簽署氫氣合作協議，目的是於2025年從加拿大獲得氫氣，以進一步取代化石能源。

N-TV電視台報道說：朔爾茨還讚揚了與加拿大在北溪 1 號天然氣管道渦輪機糾紛中的合作。他說：“當然，俄羅斯正在試圖分裂國際社會，還有那些結盟支持烏克蘭的人。” 因此，加拿大幫忙讓修理後的俄羅斯渦輪機可以返回是一件重要的事。 “這是一個重要的決定，因為它暴露了（俄羅斯總統）普京旨在分裂盟友，削弱對烏克蘭的支持的戰略。”

周二，兩位德國領導人將參加在多倫多舉行的德國-加拿大經濟會議。此外，他們還將了解紐芬蘭省新氫氣技術的發展情況。

德國電視一台表示，朔爾茨總理是在訪問好朋友。德國之聲的印象是：兩國領導人巧妙地掩飾了從加拿大短期內向歐洲輸送能源面臨的巨大障礙。