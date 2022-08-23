美國商務部將7家中國科技領域實體列入出口管制名單

美國/中國/科技

根據美國商務部8月23日在網上發布的公告顯示，美國以國家安全和外交政策關切考量為由，將七個與中國有關的實體列入其出口管制名單，其中大部分與航空航天領域有關。

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據路透社報導，根據張貼在美國《聯邦公報》（Federal Register）的通告，中國航天科技集團公司第九研究院第771研究所、第772研究所，中國空間技術研究院第502研究所、第513研究所，中國電子科技集團第43研究所、第58研究所，以及珠海歐比特控制公司被列入美國商務部出口管制名單，對這些實體提供材料或服務的美國供應商，在任何產品出貨前，都須獲得許可。

美國商務部稱，這些實體因為“取得與試圖取得源於美國的產品，以支持中國軍事現代化行動”，而被列入出口管制名單。