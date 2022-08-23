美國將於下月初主辦“印太經濟繁榮框架”部長級會議

美國/印太/經貿

自華盛頓方面消息，美國貿易代表戴琪和美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）8月23日宣布，他們將於2022年9月8日至9日在加州洛杉磯共同主持“印太經濟繁榮框架”（IPEF）部長級會議。

廣告 繼續瀏覽後續

美國貿易代表辦公室的聲明稱：“第一次親臨現場的部長級會議建立在今年拜登總統正式啟動IPEF前後與13個印太夥伴舉行的建設性虛擬會議的基礎上，以制定一個高標準和包容性的經濟框架，推動經濟活動和投資，促進可持續和包容性經濟增長，並使整個地區的工人和消費者受益。”

聲明稱：“在部長級會議期間，戴大使和雷蒙多部長將召開部長會議，繼續積極討論（框架）四大支柱中的每一個支柱：貿易；供應鏈；清潔能源、去碳化和基礎設施；以及稅收和反貪污。”

聲明稱：“雷蒙多部長和戴大使最近在7月舉行了一次虛擬部長級會議，重申了他們的集體目標，即與IPEF夥伴國家進行持續和強化的接觸。他們於5月在日本正式啟動後不久便舉行了第一次虛擬部長級會議。戴大使還在6月舉行了一次IPEF夥伴國部長的非正式會議。”

5月23日，美國總統拜登（Joe Biden）在日本東京正式啟動“印太經濟繁榮框架”（IPEF）。目前，“框架”有14個成員國，涵蓋約25億人口。