歐盟和東盟將於12月舉行首次全面峰會擬商討供應鏈合作

歐盟/東盟/經貿

據《日經亞洲》8月24日報導，歐盟和東盟將於12月舉行首次由成員國國家領導人參加的峰會，討論擴大貿易和基礎設施合作，歐盟希望尋求加強與東盟的關係，並制衡俄羅斯和中國的影響。

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報導援引一名歐盟官員的話說，這一跨集團峰會將於12月14日在布魯塞爾開幕。這兩個集團之間的前幾次峰會是由代表歐盟執行機構的歐委會主席和高級官員出席。這一次，東盟和歐盟成員國的國家元首和政府首腦將出席峰會。緬甸軍頭敏昂萊不太可能參加這次峰會，因為他的軍政府與其他東盟成員國和歐盟的關係緊張。路透社曾於上月中旬報導了這一消息。

《日經亞洲》的報道指出，今年是歐盟的前身—歐洲經濟共同體與東盟建立正式關係45周年。籠罩在這一時刻的是歐盟和俄羅斯之間的緊張關係加劇，以及受俄烏戰爭影響歐洲國家和中國之間的關係降溫。由於這些原因，東盟在經濟、外交和安全方面對歐洲具有更大的意義。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）8月4日在與東盟國家外長舉行的部長級會議上說，歐盟致力於參與該地區的事務，並將東盟視為“戰略夥伴”。

報導指，歐盟和東盟希望在12月的峰會上就發展供應鏈合作進行商議。新冠疫情使歐洲的醫療產品和汽車零部件的進口停滯不前，預計歐盟將為東南亞國家提供基礎設施援助和經濟合作協議。

歐盟還將鼓勵東南亞在具有共同價值觀的國家之間的“友岸外包”理念的基礎上，為西方國家發揮供應鏈中的進一步作用。歐盟與東盟成員國新加坡和越南的自由貿易協定已經生效，同時希望加快與印度尼西亞、菲律賓、馬來西亞和泰國的類似談判。

儘管歐盟正在考慮與整個東盟簽訂自由貿易協定，但歐盟以人權問題為由，對柬埔寨和緬甸實施了經濟制裁。目前，歐盟專註於與東南亞國家達成雙邊貿易協議。

此外，在談判被擱置近十年後，歐盟在6月重啟了與印度的自由貿易協定談判。歐盟已經與日本和韓國簽署了自貿協定。聯合國數據顯示，歐盟和東盟去年的貨物貿易額為2500億美元。如果把東盟的所有10個成員國結合起來，東盟是歐盟的主要貿易夥伴之一，儘管總數字仍然低於2021年與中國、美國和俄羅斯的貿易往來。

一位歐盟高級官員稱，歐盟至少須防止東南亞國家向中國和俄羅斯靠攏。歐盟將深化與東盟在南中國海的航行自由以及涵蓋可用於軍事目的的敏感技術的出口管制方面的合作。這些努力是基於歐盟在2021年通過的《歐盟印太合作戰略》。法國和德國正在根據各自的印太戰略向亞洲派遣軍艦和戰鬥機。

據悉，歐盟還希望參加東亞峰會，其18個成員國是東盟10國以及日本、中國、韓國、澳大利亞、新西蘭、印度、美國和俄羅斯。該框架作為一個論壇，討論關鍵的區域和國際問題。