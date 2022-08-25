中美據報接近達成協議：允許美監管人員赴香港查中企審計記錄

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據《華爾街日報》和英國《金融時報》等媒體8月25日報導，據熟悉此事的消息人士透露，美國和中國正在接近達成一項協議，允許美國會計監管機構前往香港審查在紐約上市的中國公司的審計記錄，兩國正朝着解決長達一年的僵局邁進。

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《華爾街日報》的報導稱，這些消息人士說，北京的證券監管機構正在為在美國上市的中國公司及其會計師事務所作出安排，將其審計工作文件和其他數據從中國大陸轉移到香港。他們補充說，美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)的監管人員隨後將前往香港，對在美上市中國公司的審計人員及其記錄進行現場檢查。

消息人士說，中國證監會最近向一些會計師事務所和公司通報了這一計畫，並補充說美國會計檢查員可能最快於下個月抵達香港。他們說，只有當美方確定其可以完全接觸到審計工作文件時，才能達成最終協議。中國證監會在回答《華爾街日報》的質詢時說，沒有任何相關信息可以披露。美國上市公司會計監督委員會拒絕發表評論。

本月早些時候，美國上市公司會計監督委員會主席威廉姆斯（Erica Williams）向《華爾街日報》表示，美國會計檢查員和調查員準備在協議達成後前往檢查中國公司的審計工作文件。威廉姆斯當時說：“我們的團隊已經準備好了，行李也打包好了，隨時可以出發——如果我們達成了協議，那麼我們就可以實際徹底檢驗該協議，並確保我們在紙面上的協議實際上是可行的。”威廉姆斯補充說，如果有必要，她自己也準備去香港。

英國《金融時報》的報導指，據熟悉此事的人士介紹，香港的銀行家們在本周早些時候被告知了一項可能的交易。與中國公司，包括百度、京東和拼多多的股票掛鉤的美國存托憑證周二開始交易走高，這表明一項決議正在醞釀之中。不過，無法了解到有關潛在協議的其他信息以及可能的宣布時間，但美國上市公司會計監督委員會表示，任何協議都將包括美國對中國審計公司的全面准入。

根據美國2020年通過的《外國公司責任法》（HFCAA），在美上市公司必須要解決長期審計合規性的爭議。根據該法案，如果在美上市外國公司連續三年無法讓美國監管機構檢查審計底稿，可能會被強制退市。報導指，超過200家在美國上市的中國公司正面臨著從2024年初開始被趕出美國證券交易所的前景。