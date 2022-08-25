拜登簽署行政命令啟動實施《芯片法案》：減少對外國供應鏈關鍵技術的依賴

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美國白宮8月25日發表聲明宣布，拜登總統當天簽署了一項行政命令旨在啟動《2022年芯片與科學法案》（以下稱《芯片法案》）這項總額達2800億美元的法律的全面實施，以促進發展美國國內的芯片製造和科學研究。

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據美國有線電視新聞（CNN）報導，拜登在簽署《芯片法案》使其正式成為法律的兩周後，又簽署了這一最新的行政命令。此舉反映了美國政府高層官員的緊迫感，以及對未來重大任務的理解，因為他們正在繼續努力應對關鍵的半導體行業生產過度集中所帶來的嚴重風險。

拜登周四通過白宮的聲明表示：“《芯片法案》將進行變革性投資，以恢復和促進我國在半導體研究、開發和製造方面的領先地位。這些投資將加強我們國家的製造業和工業基礎；在建築、製造和維護方面創造高薪、高技能的工作；在全國範圍內催化區域經濟發展；加強美國的技術領導地位；並減少我們對來自中國和其他脆弱或過度集中的外國供應鏈的關鍵技術的依賴。”

拜登強調：“實現這些目標將需要我的政府與州、地方、部落和領土政府；私營部門；高等教育機構；勞動力發展組織；工會和其他工人組織；以及盟國和夥伴國合作，有效地實施該法律。”

白宮國家經濟委員會主任布萊恩·迪斯(（Brian Deese）在一份聲明中說，該行政命令“表明我們正在迅速執行總統對21世紀美國工業戰略的設想”。他表示：“《芯片法案》將確保美國製造商的關鍵供應鏈，並加固脆弱性，以降低家庭成本，加強我們的國家和經濟安全。”

據悉，該行政命令將建立一個由16名成員組成的“芯片執行指導委員會”，由拜登的國家安全和經濟團隊中的內閣部長和白宮高級官員組成。該委員會將由上文提到的迪斯、美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）和白宮科技政策辦公室代理主任納爾遜（Alondra Nelson）共同擔任主席。

該行政命令還詳細說明拜登政府在《芯片法案》的實施過程中所確定的六個優先事項，包括保護納稅人的資源，確保對資金接受者採取強有力的合規和問責措施；確保在微電子領域的長期領導地位，包括建立一個充滿活力的微電子研究和創新合作網絡，以使美國在關鍵行業的長期領導地位；催化私營部門的投資，包括通過降低風險和最大限度地擴大對生產、突破性技術以及工人和勞動力發展的大規模私人投資等內容。

此外，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）在一份聲明中說：“我們將儘可能迅速地調撥這些資金，同時也確保執行盡職調查所需的時間。”她此前在敦促美國國會的議員們通過該法案而扮演了重要的角色，也是新設立的指導委員會的成員。雷蒙多說：“這項計畫旨在成為對美國長期經濟和國家安全的投資，我們將採取必要的步驟，確保其成功。”

美國商務部還專門推出了一個網站“CHIPS.gov”（芯片.gov），將為該計畫的實施提供關鍵信息。雷蒙多表示：“我們致力於一個透明和公平的過程，CHIPS.gov將是一個重要的渠道，我們通過它與公眾溝通《芯片》計畫的舉措。”

雷蒙多說：“商務部已經為《芯片法案》的通過準備了幾個月，我們很高興能夠開始實施這套對美國創新、研發和半導體製造的歷史性投資。”