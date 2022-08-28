國際油價有利剛果(布)財政

RFI採訪 / 非洲經濟

在烏克蘭境內的戰事持續化的大背景下，國際原料和原油價格居高不下，對部分國家而言是有利有弊。位於非洲赤道、瀕臨大西洋的剛果共和國（Congo-Brazzaville）當前就是如此境況。儘管，歐洲境內戰事的後果在該國造成新的社會問題，但那作為一個產油國，石油收入增加使得國家財政狀況得以改善。布拉柴維爾當局開始着手償還其此前欠下的巨額內債。這是本台法廣RFI法語«非洲經濟»專欄(Chronique Afrique Economie)在近日播齣節目中的最新話題之一。

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本台RFI法文網2022年08月23日星期二在法語«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）刊出剛果共和國首都布拉柴維爾（Brazzaville）通訊員羅伊西雅（Loïcia Martia）發回的一篇採訪報道，介紹石油資源為剛果共和國帶了巨額財政收入。布拉柴維爾當局開始償還其所欠下的部分內債。

FMM / RFI : Chronique Afrique économie - 法廣«非洲經濟»專欄 © FMM

這一法文專欄報導的原標題為：[Les cours du pétrole permettent à Brazzaville de rembourser une partie de la dette intérieure]。換作中文可譯為：[石油價格使得布拉柴維爾得以償還部分內債]。下面是簡介以供分享。

剛果（布）開始着手償還內債 -

本台法廣RFI«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）的這篇報導首先指出，剛果（布）當局在國內企業中的名聲欠佳。因為，它要不賴債，要不遲遲才支付拖欠款。但這種情形可能將得到改善，由於石油價格的攀升，國家財政收入大幅增多了。布拉柴維爾當局開始償還其所欠下的部分巨額內債。這一輪還款金額估計為10億非洲法郎（francs CFA），相當於150萬歐元，涉及204位債權人。

剛果（布）官員解釋還款程序 -

本台法廣RFI這篇法文報導提到，據剛果償債基金(CCA)總監解釋的還款程序，每位債權人需提交要求付款的文件，行政部門則將負責準備畫賬的文件。這筆錢將首先撥入國庫，然後經中央銀行轉進每位債權人的賬戶。

剛果（布）內債償還設有條件 -

本台法廣RFI法文網的這篇報導指出，得到剛果共和國當局審計核實認可的內債總額近5000億非洲法郎（francs CFA），相當於7億多歐元。要求還款，還需符合許多條件，其中包括經營者要在稅務上和社保上符合規範。剛果共和國的僱主協會Copeco希望當局的還債行動最終將是以支付大額債權人圓滿結束。

RFI Image Archive / Congo Brazzaville : le règlement des arriérés des créances des entrepreneurs est l’une des exigences du Fonds monétaire international (FMI) avec qui le Congo a conclu en 2022 un accord de trois ans au titre de la Facilité élargi de crédit. Ici, le Palais du Parlement du Congo-Brazzaville (G) Logo et le Batiment du FMI (D) (Illustration). RFI / Montage

剛果（布）承諾國際貨幣基金 -

本台法廣RFI«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）的這篇採訪報道最後提到，國際貨幣基金組織（FMI）在今年與布拉柴維爾達成了一項為期三年的信貸便利協議。而剛果共和國當局應支付其拖欠企業家的債務，被國際貨幣基金組織列入了這一協議內容。

RFI / Afrique Economie. 法廣«非洲經濟» © RFI

.（翻譯與編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）.

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