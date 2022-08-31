美國要求AMD和NVIDIA公司停止向中國出口頂級人工智能芯片

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據路透社報導，美國芯片設計商NVIDIA公司（中國大陸譯為英偉達）8月31日表示，美國官員已命令其停止向中國出口用於人工智能工作的兩種頂級計算芯片，這阻礙了該公司的一項在本季度高達4億美元銷售額的業務。此外，美國AMD半導體（超微半導體）公司的一位發言人當天也表示，美國官員已經通知該公司停止向中國出口其頂級人工智能芯片。

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NVIDIA公司表示，這項禁令影響了其旨在加速機器學習任務的A100和H100芯片，可能會干擾H100的開發完成，即該公司今年早些時候宣布的旗艦芯片。這一披露使NVIDIA公司的股價在納斯達克盤後交易中下跌約3%。

報導指，這一宣布預示着美中兩國之間的技術緊張關係出現了重大升級。如果沒有NVIDIA及其競爭對手AMD等公司的美國芯片，中國的機構將無法經濟有效地進行用於圖像和語音識別等許多任務的先進計算。

據AMD公司的一位發言人稱，美國官員已經告訴該公司停止向中國出口其頂級人工智能芯片。AMD公司稱，新的許可要求阻止了其MI250芯片運往中國，但該公司認為其MI100芯片不受新要求的影響。AMD公司表示，不認為新規定會對其業務產生實質性影響。

AMD納斯達克股價在盤後交易中下跌了2%，此前競爭對手NVIDIA公司稱，美國政府的新規則可能使其損失高達4億美元的銷售額。