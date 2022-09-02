rfi採訪 / 非洲與法國

法蘭西僱主協會（MEDEF）為期兩天的的2022年暑期大學（Université d'été）於本周初在巴黎16區的隆尚跑馬場（Hippodrome de Longchamp）召開。作為特邀嘉賓，非洲有多位國家元首和政府首腦來到法國首都參加本次法國企業家年會並發言。為吸引法國投資者，貝寧總統表示，可出售比中國更便宜的優質電力。這是本台法廣RFI法語«非洲經濟»專欄(Chronique Afrique Economie)本周現場實地報導內容的之一。

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本台RFI法文網2022年08月31日星期三在法語«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）刊出記者奧利維耶（Olivier ROGEZ）發自2022年法國僱主協會（MEDEF）暑期大學現場的一篇實地報導。內容有關部分非洲國家領袖為吸引法國投資者在這一年會上的發言錄音片段。

這一法文專欄報導的原標題為：[Au Medef, les dirigeants africains tentent de séduire les investisseurs français]。換作中文可譯為：[在Medef，非洲領袖嘗試吸引法國投資者]。下面是簡介以供分享。

FMM / RFI : Chronique Afrique économie - 法廣«非洲經濟»專欄 © FMM

本台法廣RFI«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）的這篇報導首先指出，法國僱主協會（MEDEF）於本周一和周二舉行的2022年暑期大學主題為[會晤法蘭西的企業家們]（Rencontre des entrepreneurs de France）。依照傳統，這一年會總是有外賓受邀。今年的非洲特邀嘉賓是貝寧和突尼斯。貝寧總統帕特里斯·塔隆（Patrice Talon）和突尼斯女總理娜傑拉•布登夫人（Mme Najla Bouden）分別發表演講，以期說服法國企業家前往投資。本台法廣RFI記者傳回了這兩位非洲國家領袖的發言錄音片段。

貝寧總統談基礎設施的建設 -

塔隆總統說，貝寧正在成為非洲的綠洲，已經解決了港口、機場、公路及能源的基礎設施問題。如今來貝寧投資，可享有優質電力，並有可能達成一項價格協議。可能出售的電力比中國還價廉。

突尼斯女總理贊國家的穩定 -

突尼斯女總理的發言則圍繞稱讚其國家穩定。她說突尼斯電力很好，人力資源更佳。未來的發展注重創新、創業和初創企業。

RFI Image Archive / FrancAfrique : la Première ministre tunisienne Najla Bouden a été reçue le mardi 30.08.2022 à Paris par son homologue française, Elisabeth Borne. Ici, le président tunisien Kais Saied s'entretient avec la cheffe du gouvernment Najla Bouden Ramadhane, mercredi 29 septembre 2021 à Tunis. (illustration) © AP - Slim Abid / RFI Image Archive

本台法廣RFI«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）的這篇採訪報道最後提到，非洲領袖們來到巴黎，主要是為了傳遞一種信息。非洲需要投資，也需要夥伴們的介入，以超越因全球通貨膨脹主義危機所帶來的金融困難。

RFI / Afrique Economie. 法廣«非洲經濟» © RFI

.（翻譯與編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）.

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