美國貿易代表辦公室：將繼續複審對華關稅，關稅行動沒有終止

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據彭博社報導，美國貿易代表辦公室（USTR）周五表示，因收到數百份來自美國國內行業代表要求保留對中國輸美商品徵收關稅的請求，因此決定予以延長，接下來將進行複審程序，“關稅行動沒有終止”。

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美國貿易代表辦公室當天通過聲明表示，在政府收到受益於對華商品關稅的其國內行業代表的正式請求後，關稅將繼續實施。報導指，該辦公室在5月份打開了徵求意見的窗口，並收到了數百份要求保留關稅的請求。

美國法律規定，關稅在徵收四年後自動失效，除非美國貿易代表辦公室收到受益人提出的繼續徵收關稅的請求，並對其有效性和後果進行分析。2018年7月6日，美國前總統特朗普首次對價值340億美元的中國進口商品加征25%關稅。

聲明寫道：“今天，美國貿易代表辦公室證實，在對中國與技術轉讓、知識產權和創新有關的行為、政策和做法的301條款調查中，受益於關稅行動的（美國）國內產業代表要求繼續徵收關稅。因此，按照法規的要求，關稅在其四年的周年紀念日沒有到期，美國貿易代表處將按照法規的規定進行下一步的工作。”該部門稱，關於四年複審過程中的下一步細節將在隨後的通知中列出。

聲明回顧指：“2022年5月，美國貿易代表辦公室開始了法定的四年程序，通知受益於關稅行動的（美國）國內產業的代表，這些行動可能終止，並通知代表有機會要求繼續。由於收到了繼續執行的請求，關稅行動沒有終止，美國貿易代表辦公室將對關稅行動進行複審。”

此前，美國貿易代表辦公室5月3日宣布，四年前依據“301調查”結果對中國輸美商品加征關稅的一項行動將於今年7月6日結束。即日起，該辦公室將啟動對相關行動的法定複審程序。依照法律規定，行業代表可在7月6日之前向該辦公室申請維持加征的關稅。該辦公室會依據申請對相關關稅進行複審，複審期間將維持這些關稅。

據彭博社報導，美國貿易代表辦公室的官員匿名表示，繼續徵收關稅對應的是《1974年貿易法》第301條款，即時任總統特朗普用來從2018年7月開始徵收關稅的立法，並沒有表明拜登總統將如何決定對關稅的單獨評估。

美國貿易代表辦公室總法律顧問葛蕾塔（Greta Peisch）在5月表示，美國對超過3000億美元中國進口商品的關稅評估可能將需要幾個月的時間，但一些商品關稅的撤銷或調整可能在評估結束前落實。

美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)上月曾告訴媒體稱，拜登總統幾個月來一直在考慮如何處理特朗普政府徵收的對華關稅，並正在權衡他的選擇。