德國大眾新任董事長：將保留新疆工廠，事關價值觀傳播

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德國大眾集團新任董事長奧博穆（Oliver Blume）日前就其出任在全球範圍內雇有67萬員工，年營業額達到2500億歐元的汽車業巨頭主管的多方面問題接受了《星期日圖片報》的專訪。奧博穆表示，大眾集團在過去幾十年來在中國市場取得巨大成功，“未來將繼續在那裡保持強勢”。儘管聯合國報告指控新疆存在嚴重侵犯人權現象，但奧博穆表示，仍希望保留當地的大眾汽車工廠。

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奧博穆在採訪中提及，他此前已經為大眾集團的四個品牌奧迪、西亞特、大眾和保時捷工作，這是一個“巨大的優勢”。大眾汽車集團監事會於今年7月宣布，任命保時捷CEO奧博穆為集團新任董事長，接替赫伯特·迪斯（Herbert Diess）。奧博穆自9月1日起接任，並擔任大眾集團董事長一職。奧博穆也成為了過去7年中該集團的第四位董事長。

現年54歲的奧博穆表示：“我有一個龐大的（人際）網絡，我完全知道大眾汽車的優勢和劣勢。這就是為什麼我不需要100天的熟悉期。周四，我們立即開始加速前進”。奧博穆強調，他上任並不是為了裁員，“對我來說，從產品開始是很重要的”。

關於大眾集團對中國市場的依賴，奧博穆說：“我們在中國有非常成功的幾十年。而且我們今後將繼續在那裡保持強勢。這就是為什麼我們要投資於創新技術”。對他來說，重要的是在該集團所有三個主要的銷售市場——歐洲、北美和中國都表現良好。

儘管聯合國人權高專辦在近日發布的新疆人權報告中，認為針對維吾爾族和“其他主要以穆斯林為主的社區”存在“嚴重侵犯人權行為”，但奧博穆仍希望保留在那裡的大眾汽車工廠。

奧博穆說：“這涉及到將我們的價值觀帶向世界，也帶到中國，帶到維吾爾地區。”他還強調，大眾汽車為新疆人民提供了“安全、相對高薪的工作崗位”。據悉，德國大眾與中國國企上汽集團的合資企業“上汽大眾”從2013年起在新疆設廠生產。奧博穆的前任赫伯特·迪斯今年5月在接受德國《商報》採訪時亦曾表示，大眾集團將繼續經營在新疆的工廠。