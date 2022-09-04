拜登政府據報考慮限制美企投資中國科技企業

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據彭博社9月3日引述知情人士的話報導，在美中關係日益緊張的情況下，拜登政府正在考慮通過發布行政命令，限制美國企業對中國科技公司的投資。

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報導指，其中一名知情人士周五介紹稱，正在醞釀的投資限制措施可能會以行政命令的形式出台，並由拜登在未來數月內簽署。消息人士補充說，拜登政府還可能會對在美國廣受歡迎的抖音國際版TikTok採取個別動作，但不會立即採取行動。據悉，或將涉及限制中國互聯網公司收集美國公民數據。

知情人士說，美國商務部可能會對用於人工智能計算的芯片施加進一步限制。另一名知情人士指出，與此同時，白宮正在與美國國會討論立法，要求美國企業在可能投資特定中國產業之前，必須事先通報。該知情人士稱，正在討論的方案中包括建立一個體制，使美國政府有權直接阻止投資。

知情人士表示，通過行政命令限制美國企業投資中國科技企業的設想是更廣泛戰略的一部分。美國近日限制了對中俄的高端人工智能芯片產品出口。拜登8月還簽署了《2022年芯片與科學法案》，其中包括約520億美元用於支持美國國內半導體研究和生產。

白宮周五晚拒絕發表評論。TikTok方面沒有立即回應彭博社的評論請求。