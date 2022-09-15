拜登簽署行政命令強化審查外國對美科技及供應鏈領域投資

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據《華爾街日報》報導，拜登政府正在命令一個負責篩選外國投資的國家安全風險管理機構加強對可能使競爭對手獲得關鍵技術，或可能危及供應鏈和美國敏感數據的交易的審查。政府官員說，拜登總統9月15日簽署的一項行政命令並沒有擴大相關的美國外國投資委員會（CFIUS）的權限，而是旨在加強該委員會對政府優先事項的關注，並向企業表明可能值得加強審查的交易類型。

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白宮在對該行政命令的解釋中說，周四的行政命令側重於在美國的外國投資，旨在“確保美國外國投資委員會仍然是當下和未來打擊這些威脅的有效工具”。白宮發表的相關聲明所提到的一個特別關注的問題是供應鏈的安全，以及一項投資是否可能使一個外國實體控制關鍵的製造能力、礦產資源或技術。

報導稱，雖然該行政命令沒有單獨列出特定的外國國家，但白宮對採取這一措施的解釋提到了來自“競爭對手或敵國”的外國投資者帶來的風險。其具體內容——保護供應鏈、美國人的數據以及半導體、人工智能和生物技術等技術，是拜登政府和其他美國官員近年來對中國投資和間諜活動提出關切的領域。

一名拜登政府高級官員周三就該行政命令向媒體介紹稱：“從拜登政府的角度來看，認為這是一個重要的發展。明天，總統將簽署自美國外國投資委員會1975年成立以來的第一個總統行政命令，就國家安全風險提供正式的總統指示，從政府的角度來看，這些風險對美國外國投資委員會在評估外國投資者在美國這裡進行投資的交易是非常重要的。”

這名官員補充說：“該行政命令將外國投資的審查集中在拜登-哈里斯政府的優先事項中，包括供應鏈的韌性，保護美國的敏感數據，以及保持美國的技術領先地位，最終確保我們的國家安全工具以相互加強的方式部署。”

這名官員強調“我們相信外國投資是支持美國工人、企業和美國經濟增長的關鍵”，美國歡迎外國投資後，並補充說“但是，政府也知道，拜登總統也知道，一些國家利用我們開放的投資生態系統，以直接違背我們的價值觀和利益的方式，推進他們自己的國家安全優先事項。而這項新的行政命令是我們政府為保持美國經濟和技術領先地位以保護我們的國家安全所做的更廣泛努力的一個關鍵部分。”

另一名拜登政府官員就其內容介紹稱：“首先，這一行政命令闡述了兩個現有的法定因素：技術領先，在此具體列舉了一些優先的新興和關鍵技術，如半導體、量子技術、生物技術和人工智能，以及供應鏈的考慮，在此承認我們從過去幾年的經驗和政府的相關努力，以解決國防工業基地內外的關鍵供應鏈的供應需求-韌性。”

該官員補充說：“其次，這一行政命令還確定了三個額外的因素供美國外國投資委員會考慮。這些因素是：第一，行業投資的總體趨勢，所以在這裡承認，隨着時間的推移，一系列的交易可以增加系統的脆弱性，可能會導致一個特定的覆蓋交易引起國家安全風險。第二，審查交易時要注意外國投資者的網絡安全能力和國內實體的網絡安全做法。第三，與美國敏感數據有關的風險，向行業提供澄清和信號，即技術和大數據的進步破壞了識別或匿名數據的概念。”

美國財政部長耶倫（Janet Yellen）當天發表聲明稱，拜登簽署的這一行政命令闡述並擴展了美國外國投資委員會在審查交易的國家安全風險時考慮的現有因素清單，並描述了關鍵領域的潛在國家安全影響。

耶倫提及：“除其他事項外，行政命令列舉了供應鏈韌性和美國技術領先地位面臨越來越大的國家安全風險的部門——包括微電子、人工智能、生物技術、先進清潔能源和關鍵材料。行政命令還指示美國外國投資委員會考慮其正在審查的交易是否牽涉到與總體行業投資趨勢、網絡安全和美國人的敏感數據有關的具體國家安全風險。”

身兼該委員會主席的耶倫表示：“拜登總統的行政命令強調了美國外國投資委員會對幾個關鍵領域的國家安全風險的日益關注，並使委員會更加關注保護美國的國家安全，同時保持美國的開放投資政策。”

耶倫稱：“加強我們的供應鏈和保護免受外國威脅增強了我們的國家安全，這項行政命令強調了美國外國投資委員會在這項工作中的重要作用。它還重申了美國外國投資委員會的使命，即保護美國的技術領導地位和我們公民的敏感數據安全，使其免受新出現的威脅。”