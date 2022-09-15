SEC主席：美方檢查員將於下周開始審查中概股審計工作底稿

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美國證券交易委員會（SEC）主席詹斯勒（Gary Gensler）9月15日在出席國會參議院聽證會時表示，美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）的檢查人員正準備前往香港，開始審查在美上市的中國公司的審計文件。該委員會是一個由美國國會創建的非營利組織，由美國證券交易委員會監督。據悉，美國監管機構可以在11月底感恩節前知道中方是否遵守了中美之前達成的中概股審計監管合作協議。

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據《華爾街日報》報導，詹斯勒周四向參議院銀行委員會的議員們表示，美方的檢查人員預計將於周五齣發，並於下周開始工作。這一過程將需要8至10周的時間。詹斯勒說：“所以我們可能會在感恩節或12月初左右知道。”

中美兩國政府上月就美國會計監管機構檢查設在中國的審計機構相關事宜達成協議，為未來一個長達數月的程序奠定了基礎，這一程序可能會避免許多中國公司被從美國證券交易所摘牌。根據該協議，美國上市公司會計監管委員會的檢查人員將可前往香港或中國內地進行檢查。

上個月簽署協議時，美國上市公司會計監督委員會的官員表示，該協議承諾“完全可以查閱審計工作文件、審計人員和其他我們所需的信息，以檢查和調查我們選擇的任何公司，沒有任何漏洞和例外。”

中國此前曾以國家安全為由，拒絕美國監管機構例行查閱中國公司的審計底稿。但有別於官員們之前的說法，中國證監會隨後表示，審計底稿通常不包括國家秘密、個人隱私或企業底層數據等敏感信息。

美國官員對這一基調的改變表示歡迎，但對中方是否會貫徹執行協議表示質疑。詹斯勒當天在聽證會上提及：“我不知道中方是否會遵守”，儘管他說中國財政部的官員在視頻通話中直接告訴他，中方打算遵守協議。

詹斯勒說：“這很清楚：工作文件中沒有經過編輯，從美國上市公司會計監督委員會需要的人那裡獲取證詞，他們可以繼續與我們分享信息，他們可以選擇他們想查看的任何公司。”

當外界得知中美達成該協議的消息後，詹斯勒通過聲明表示，“只有當美國上市公司會計監督委員會能夠真正、全面地檢查和調查中國審計機構時，這項協議才會有意義。否則，大約200家總部設在中國的發行人如果繼續使用這些審計機構，其證券在美交易將被禁止。”

此前，美國《外國公司問責法》在2020年12月成為法律後，隨着美國證券交易委員會和美國審計監管機構公眾公司會計監督委員會之後推動有關規定的實施，中概股面臨因中國審計機構連續三年不能接受美國監管機構完全檢查和調查而大規模退市的風險。

美國國會的一些議員們則提議將不合規公司面臨退市的時間從現行法律規定的三年縮短到兩年。在周四的聽證會上被問及該計畫時，詹斯勒說他支持這一改變，因為“它將繼續具有正確的槓桿作用”。詹斯勒稱：“即使中國當局和中國監管機構今年允許合規，明年呢？”