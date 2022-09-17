地緣政治緊張 德國歐寶汽車公司暫緩中國市場擴張計畫

德國/中國/經貿

據德國《商報》周五引述三位內部人士的話報導，由於北京與美國和歐盟之間的地緣政治緊張局勢，德國汽車製造商歐寶(Opel)已中止該公司去年7月宣布進入中國市場的計畫。不過，歐寶公司發言人以全球汽車業當前面臨的多重挑戰為由，證實公司確已作出這一決定。

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歐寶公司在一份聲明中說，“目前汽車行業面臨的挑戰”意味着該汽車製造商不得不專註於其他優先事項。自新冠疫情爆發以來，全球汽車行業一直在與持續的挑戰作鬥爭，特別是在半導體供應方面，這導致了汽車製造商的生產停頓。

這家隸屬於跨國汽車製造商斯特蘭蒂斯集團的企業表示：“考慮到這一點，並考慮到產生真正影響所需的數量，歐寶已經暫時擱置了進入中國市場的計畫。”

《商報》提及，中國嚴格的“動態清零”政策導致了大規模的封城措施，而台海近來的緊張局勢也使歐寶“難以”進入中國這個主要的汽車市場。

此前，德國聯邦經濟部長哈貝克（Robert Habeck）13日在接受路透社採訪時表示，德國政府正在制定新的對華貿易政策，以降低對中國原材料、電池和半導體產品的依賴性。他稱：“從這一點上就可以看出來德國不再那麼天真了”。