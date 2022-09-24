戴姆勒在中國擴張：啟動卡車生產

德國/中國/經貿

據德國電視一台報道，儘管政治局勢緊張，戴姆勒卡車公司還是在中國繼續擴張。該公司首次在中國為中國市場建造梅賽德斯-奔馳卡車。戴姆勒卡車製造商希望籍此在不斷增長的市場中找到自己的位置。

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戴姆勒卡車公司於周五啟動了Actros卡車在中國本地的生產。生產將在北京北部懷柔與中國製造商福田汽車的合資企業中進行。

據總部位於斯圖加特的戴姆勒集團介紹，Actros是梅賽德斯-奔馳長途卡車的旗艦產品，到目前為止只向中國少量出口，成本因此比在本地生產的成本相應要高。

戴姆勒卡車公司一位發言人向德國電視一台表示，通過在當地生產戴姆勒卡車，公司希望能夠以較便宜的價格提供卡車，從而增加銷量。

戴姆勒卡車公司亞洲區負責人和董事會成員卡爾德鵬(Karl Deppen)強調說，“中國是世界上最大的重重卡市場，有相當大的增長潛力。”

中國問題專家多麗絲費舍爾（Doris Fisher）認為，象戴姆勒卡車這樣具有國際地位的公司，如果不在重要的中國市場上出現，就會損害自己。

由於中國距離遙遠，對卡車的運輸需求相當大。國內的長途連接和高速公路網已經擴大，道路也得到了改善。

費舍爾還表示，即使德國政府考慮重新審視其中國政策，但如何在中國市場上定位仍然是由公司決定的。鑒於新冠疫情造成的供應鏈問題，本地生產甚至可以提供優勢。

十年前，戴姆勒卡車公司開始在中國創業。該卡車控股公司和福田汽車的合資企業，以北京福田戴姆勒汽車公司的名稱（BFDA）進行運作。這家成立於2012年的合資企業聯合製造了福田歐曼卡車。

新工廠將生產Actros的兩個產品系列。它們完全是柴油動力車，不是電動車。新車預計將於今年11月開始向中國客戶交付。

德國《商報》報道說，戴姆勒和合資夥伴福田汽車為新工廠生產設施投資了約5億歐元，設施佔地超過40萬平方米。戴姆勒卡車進軍中國是一場昂貴的闖蕩。