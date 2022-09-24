蘋果手機採用中國芯片，美兩黨議員要求嚴查

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媒體報道蘋果公司已將中國長江存儲納入新款iPhone 14手機芯片供應商名單。《華盛頓郵報》稱，美國國會民主、共和兩黨議員警告蘋果公司，若執意與中國芯片企業合作，將面臨政府的嚴格審查；兩黨參議員已要求情報部門，評估蘋果iPhone手機採用長江存儲芯片對美國的國安威脅。

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以國會參議院情報委員會副主席盧比奧（Marco Antonio Rubio）為首的議員，聯名致函美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）指出：“針對蘋果公司近期將向中華人民共和國國營製造商長江存儲採購3D NAND存儲器芯片的可能性，我們想表達我們的極度憂慮。”信函指出，若蘋果推動這項計畫，將對蘋果幫助塑造的全球數位供應鏈帶來龐大的隱私與安全弱點。

信函敦促海恩斯考量蘋果公司的行為可能造成的經濟和國安後果，包括中共如何利用長江儲存來支援本土芯片業取代美國和盟國的半導體製造商，以及長江存儲在幫助華為等其他中國大陸企業的角色。這些議員們7月已敦促商務部長雷蒙多把長江存儲納入出口黑名單。

參與簽署這封信函的參議員包括民主黨籍參議院多數黨領袖舒默（Charles E. Schumer）和民主黨籍參議院情報委員會主席華納（Mark R. Warner），和共和黨籍委員會成員柯寧（John Cornyn）。

蘋果公司拒絕對國會議員的這封信函發表評論。該公司21日向《華盛頓郵報》重申，不打算在中國以外地區銷售的iPhone手機採用長江存儲的芯片，但美國國會議員擔心，這些手機最終可能銷往全球市場。