豐田汽車宣布將退出在俄羅斯生產業務

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日本豐田汽車公司9月23日宣布，將結束位於俄羅斯聖彼得堡工廠的生產業務。這意味着豐田將退出在俄羅斯生產。俄羅斯開始入侵烏克蘭後的今年3月，該公司以零部件採購困難為由暫停了工廠的運轉。據稱，照此以往將無法做到豐田汽車所希望的產品製造，對於當地員工將提供最大程度的支援。

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據共同社報導，這是首次獲悉日本汽車巨頭退出在俄生產的方針。日產汽車此前表示聖彼得堡的工廠停工至9月底，但已決定把停工期延長至12月底。

豐田汽車周五表示：“在此期間，我們充分保留了勞動力，並確保在情況允許的情況下，我們的工廠準備好重新開始生產。然而，六個月後，我們還未能恢復正常的生產活動，也沒有看到未來可以重新恢復的跡象。”

豐田汽車提出：“我們現在必須採取行動，保護我們的前輩建立起來的價值觀和原則，並有信心將它們傳遞給下一代。”此外，該公司介紹稱，其在莫斯科的業務需要進行優化和重組，以服務俄羅斯現有的豐田(Toyota)和雷克薩斯(Lexus)客戶。

豐田汽車執行董事長田准在線接受媒體採訪稱：“為對員工進行妥善支援等，在（還有資金的）這個時機做出了判斷。”他表示不會轉讓業務。長田准指出，莫斯科的據點將在縮小規模的基礎上重組，維護保養服務將繼續。豐田汽車在俄業務為工廠和莫斯科銷售據點合計約有2350名員工。

據塔斯社報導，俄羅斯聯邦工業和貿易部介紹稱，豐田汽車會履行對員工的社會責任進行金錢補償，包括高檔車品牌“雷克薩斯”在內，豐田車的售後服務和對銷售店的支援也將繼續。據稱，俄政府正和聖彼得堡市探討豐田汽車退出後工廠舊址的利用方法。

據了解，豐田汽車在俄羅斯工廠生產轎車“凱美瑞”和SUV“RAV4”。2007年開始本地化生產，2021年生產了約8萬輛汽車。