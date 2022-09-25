德國《商報》：中國正在走向衰敗

德國/中國/經濟

中國的位置在哪裡？這是德國媒體關注的話題。

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德國《商報》認為，中國正在走向衰敗。中國是全球經濟巨大增長動力的時代已經過去了，至少在目前是如此。世界上最有活力的經濟區域仍可在亞洲找到，但遠離中國共產黨的統治。蓬勃發展的是民主國家印度、印尼、孟加拉國、馬來西亞和菲律賓，這五個國家目前正在實現5-7%的增長率。而中國則在為2022年突破3%的增長而奮鬥。在這個新的現實中，德國公司也必須調整自己。歐洲必須加大與南亞的貿易。但歐盟與印度和印尼等國家的自由貿易談判非常艱難。例如，歐洲對印尼棕櫚油的可持續性的擔憂，一直阻礙着協議的達成。但布魯塞爾應該明白一點：那些在尋找伴侶時過於挑剔的人，最終會孤獨終老。

巴州廣播電台就中國能否阻止普京的烏克蘭戰爭表示了關注。該電台引述柏林科學與政治基金會的Nadine Godehardt的分析說：在普京宣布部分動員數小時後，中國便呼籲俄羅斯和所有相關各方通過對話達成停火協議，這是中國首次正式與俄羅斯以及雙方經常強調的“戰略夥伴關係”拉開距離。俄中夥伴關係在最近幾個月已經變得不平衡了。中國明顯感到了俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭帶來的影響，特別是在經濟上。這是因為中國也與烏克蘭有貿易往來。烏克蘭在中國的絲綢之路項目中，本來具有重要作用。而中國公司如果保持與俄羅斯的經濟關係，將面臨西方貿易夥伴的下一波制裁。中國因此沒有興趣看到烏克蘭戰爭進一步升級。在俄羅斯與中國的經濟關係中，俄羅斯對中國的依賴程度比中國對俄羅斯原材料的依賴程度更高，俄中經濟關係出現不對稱性。由於烏克蘭戰爭和西方制裁的後果，普京在無意中使自己更加依賴中國。普京對中國的依賴性越來越強，這也加強了中國在烏克蘭戰爭的影響力。但光靠中國來阻止普京的戰爭是做不到的。不過，中國在俄烏戰爭中的立場和定位對國際局勢至關重要。習近平與普京在上海合作組織峰會上的會晤表明，習近平並沒有完全對普京大加讚揚。中國現在呼籲俄烏戰爭停火，這可能會削弱俄羅斯的立場。但習近平不會讓自己被西方所駕馭，而是會繼續走自己的路來對付俄羅斯和普京。