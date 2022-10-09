日經濟擔當相：有望年內就英國加入CPTPP達成基本協議

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10月8日，新加坡主持召開《跨太平洋夥伴關係全面與進步協定》（CPTPP）委員會第六次會議，就英國的加入程序及數字經濟等規則制定進行了磋商。據悉，日本經濟再生擔當大臣山際大志郎當天在出席記者會時表示，CPTPP的成員國可以在原則上同意允許英國在今年作為新成員加入，並指“部長之間確認了專註於順利且迅速地推進審查工作的共識”。

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據了解，CPTPP委員會會議是討論規則制定及新成員加入等事務的最高決策機構。英國去年2月申請加入CPTPP，加入談判工作組的主席國由日本擔任。據《日經亞洲》報導，山際大志郎在周六的聯合新聞發布會上表示，委員會會議上出現了“最好年內（就英國加入CPTPP）達成基本協議”的意見。

山際大志郎說，英國加入CPTPP的過程，在滿足貿易規則和透明度的高標準方面“將是一個良好的先例”。當被記者問及英國參加的氛圍是否正在加強，山際大志郎指出：“已經明顯加強。正在克服一個個課題的同時向前邁進”。

新加坡貿工部長顏金勇在同一新聞發布會上說：“我們的精力集中在完成英國的加入，這將作為一個探路者”。顏金勇在會議開始時說，有五個國家表示有興趣加入CPTPP，但沒有點名。當後來被問及會議是否討論過其他申請，如來自中國大陸、台灣、厄瓜多爾和哥斯達黎加的申請時，顏金勇說：“我們沒有討論具體經濟體的申請。”

去年9月，中國提出了加入CPTPP的申請，這顯然是為了增強其在亞太地區的影響力。新加坡和馬來西亞已經表示，他們歡迎中方申請加入CPTPP。台灣也提交了加入CPTPP的申請。

關於接納新成員問題，CPTPP11個成員國發表的聯合聲明表示，CPTPP成員歡迎正在進行的關於英國加入進程的討論所取得的進展，強調，CPTPP的高標準將適用於這一進程。英國加入CPTPP的談判進程將是未來申請加入CPTPP新成員的前提。

聯合聲明還提及，成員國們在電子商務等領域取得了進展，並旨在推動數字貿易。顏金勇還表示，成員國們熱衷於追求綠色和數字經濟。要加入該貿易協定，需要所有11個成員國——澳大利亞、文萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、新西蘭、秘魯、新加坡和越南的批准。