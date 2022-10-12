美國半導體設備商據報叫停在長江存儲的業務

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《華爾街日報》周三引述消息人士的話報導稱，美國半導體設備商正在撤出駐中國領先的半導體製造公司——長江存儲科技有限責任公司（長江存儲、YMTC）的員工，並暫停在那裡的業務活動，因為他們急於評估美國商務部10月7日出台的對華半導體出口限制的影響。

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消息人士說，長江存儲正面臨著關鍵供應商的支持凍結，包括美國半導體設備商科磊公司（KLA Corp）和泛林集團(Lam Research Corp)。這些暫停是在上周美國對中國芯片行業實施全面限制之後發生的，表面上是為了防止美國技術推動中國的軍事力量，但其影響可能會進一步延伸到該行業。

消息人士說，美國半導體設備供應商在最近幾天暫停了對已經安裝在長江存儲工廠的設備的支持，並暫時停止了新設備的安裝。他們介紹說，美國的供應商也在暫時撤出他們在長江存儲的工作人員。

報導稱，美國半導體設備商有幾十名員工駐紮在長江存儲的工廠。熟悉情況的人士說，他們在運營工廠和發展其製造能力方面發揮着至關重要的作用，因為他們帶來了高技術含量的芯片生產設備的專業知識。

如果停工時間延長，像長江存儲這樣的客戶將面臨被切斷升級、維護專業知識和開發芯片所需的未來技術。上述三家公司均未回應《華爾街日報》的置評請求。雖然這些舉動可能是暫時的，但它們是中國芯片製造商和美國技術供應商面臨的業務中斷的直接跡象。

美國上周五對先進半導體和芯片製造設備實施了新的出口限制，以防止美國技術被用於提升中國的軍事實力。美國的出口管制措施，限制企業向中國發送芯片和芯片製造設備，是美國針對中國半導體行業制定的最廣泛的一些措施。它們偏離了以前的行動，以前的行動往往針對個別公司和較窄的技術子集。

一些美國盟國的公司預計將獲得豁免，美方現已通報三星電子和SK海力士兩家韓企在華生產線未來一年內無需適用該出口管制。熟悉此事的人士說，美國半導體設備商正在評估他們需要做些什麼來遵守與中國客戶合作的新限制，而且長期影響仍不清楚。

根據波士頓諮詢公司的分析，美國公司在全球芯片生產設備供應鏈的某些領域佔主導地位，總份額為41%，而中國的份額為5%或更低。

美國商務部的措施影響深遠，因為它們限制了“美國人士”（U.S. persons）支持中國一些最尖端芯片的開發或生產的能力。美國商務部負責出口管理的前助理部長沃爾夫（Kevin Wolf）分析說，“美國人士”將包括持有美國護照和綠卡的人以及美國公司。

科磊公司以其半導體檢測設備而聞名，泛林集團以其蝕刻機而聞名。中國芯片行業的另一個主要美國供應商——應用材料公司（Applied Materials）生產的工具包括那些在晶圓表面沉積材料層的工具，這些都是生產芯片的關鍵步驟。

中國是這三家美國芯片設備供應商的最大市場，占這些公司收入的30%左右。過去一個月，應用材料公司、科磊公司和泛林集團的股價都下跌了20%以上。應用材料公司沒有對該報置評請求作出回應。

除了針對中國芯片行業出台的廣泛的新限制外，美國商務部上周將長江存儲列入其“未經核實名單”。美國出口商在向被列入“未經核實名單”的實體發貨前，必須進行額外的盡職調查，並可能不得不申請更多許可證。