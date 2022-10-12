英國調整對華定位：從制度性競爭者改為威脅

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據英國《衛報》10月11日報導，在英國首相特拉斯（Liz Truss）日前下令修訂由約翰遜政府制定的《安全、防務、發展與外交綜合審查》報告後，對中國的定位將從原本的“制度性競爭者”改為“威脅”，該政策的提出是為了結束英國政府內部在如何應對北京方面存在的困惑。

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約翰遜政府去年3月發布了《安全、防務、發展與外交政策綜合審查——競爭時代的全球化英國》（以下簡稱綜合審查）報告，綜合闡述了英國未來五年的國內安全和對外政策。該報告中，中國被列為“制度性競爭者”，而新任首相特拉斯希望迅速採取更為鷹派的立場。報導指，這一重新指定將使英國對中國的官方立場接近其對俄羅斯的立場，目前俄羅斯在報告中被列為英國在地區內面臨的“最嚴重的威脅”。

考慮到今年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭等多重因素，特拉斯上台後要求對這一重要的指導性文件進行修訂，並計畫於年底完成。報導引述消息人士的話說，在英國教育部表示支持孔子學院項目後，其被迫在周末向首相府讓步。此後，英國政府正在提前進行一項特別中國戰略審查。一位內部人士說，這一變化可能在“幾天之內”發生。

該消息經媒體報道後得到了英國保守黨內多位具有影響力的議員們的歡迎。正在競選英國議會下議院外交事務委員會主席的保守黨前黨魁伊恩·鄧肯·史密斯（Iain Duncan Smith）說，英國的對華政策早就該強硬起來了。曾因新疆人權問題受到中方制裁的史密斯稱：“現在是我們停止胡鬧，承認中國對我們的生活方式構成威脅的時候了，現在是以對待俄羅斯的方式對待他們的時候了。”

此前，英國教育部發表聲明，對該國存在的30所孔子學院表示支持，不過首相府則要求教育部就這一問題作出更堅定的回應。據悉，英國教育部經修訂後的聲明說：“英國政府致力於做更多工作，以適應中國日益增長的影響”，並鼓勵任何對孔子學院的任何活動有疑慮的人進行舉報。

報導稱，唐寧街表示，特拉斯首相委託對綜合審查進行修訂，部分是為了應對日益咄咄逼人的中國。英國首相府的一位發言人補充說：“正如她所說，俄羅斯仍然是英國最大的威脅，但中國代表着對我們的價值觀和生活方式最嚴重的長期威脅”。

周二早些時候，英國政府通訊總部（GCHQ）負責人傑里米·弗萊明（Jeremy Fleming）稱，北京努力利用衛星定位系統和數字貨幣等新興技術的控制和監視能力，代表了“對我們所有人的威脅”。