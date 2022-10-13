印度尼西亞廉售其庫存棕櫚油

亞洲/糧油作物

地處東南亞的印度尼西亞和馬來西亞是全球兩大棕櫚油出產國。在經過歷時數月的出口限制後，庫存大增的印度尼西亞正在廉價促銷其產品。庫存預計將在2022年底前飽和的馬來西亞也已開始促銷其棕櫚油。印度則抓住時機正在大量進口，每噸價格要比大豆油低廉很多。中國買家似乎剛剛才緩過神來。然而，市場行情正隨着供需變化在波動。這是本台法廣RFI法語«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)本周在節目中播出的最新話題之一。

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本台RFI法文網2022年10月12日星期三在法語«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）刊出經濟記者Marie-Pierre Olphand的一篇最新報道。印度尼西亞正在廉價銷售其庫存棕櫚油。當前行情顯示，其價格比其它食用油要低廉很多，尤其是大豆油。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. © RFI Image Archive

這一法文專欄報導的原標題為：[L’Indonésie brade ses stocks d’huile de palme]。換作中文可譯為：[印度尼西亞廉價促銷其庫存棕櫚油]。下面是簡介以供分享。

棕櫚油當前價格低於大豆油 -

本台法廣RFI«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)的這篇報導首先指出，棕櫚油的行情正處於一種罕見的情形：每噸價格比大豆油要低400美元。如此行情已有十多年不曾出現。11月份在印度交貨的到岸價（包含保險費和運輸費），每噸報價不到950美元。而大豆油每噸報價超過1360美元。

RFI Image Archive / CIRAD - Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. 存檔圖片 / 法國農業研究發展國際合作中心 Cirad / RFI Image Archive

棕櫚油當前價格讓印度受益 -

法國農業研究發展國際合作中心（CIRAD）的一名專家解釋說，持續數月的出口限制政策造成印度尼西亞棕櫚油庫存大幅增加。馬來西亞的棕櫚油庫存預計將在今年年底前達到自2019年4月以來的新高，也參與了當前的大規模去庫存。而印度市場則因傳統的排燈節（fêtes de Diwali）正處需求旺季。新德里在9月份大幅增加對棕櫚油的進口，達到120萬噸。這是今年進口量最多的一個月。

放緩採購的中國買家感興趣 -

在過去幾個月里放緩進口的中國買家開始對市場上的廉價棕櫚油表現出了興趣。尋求提高生物燃料產量以作為替代能源的歐洲也不例外。棕櫚油出口不僅被用於食品工業，也被用於製造生物燃料。

棕櫚油促銷應止於供需變化 -

本台法廣RFI«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)的這篇採訪報道的最後部分提到，大豆油的當前行情是因美國需求強勁。不同食用油的價格差距有可能很快就被縮小，棕櫚油的打折銷售應該會隨着庫存的減少和需求的增加而結束。

（翻譯和編輯：RFI法廣電台 尼古拉）

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