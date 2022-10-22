呼籲美國投資加拿大 加工業部長：我們需要與中國脫鉤

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據加拿大廣播公司報導，加拿大創新﹑科學及工業部長兼註冊總署署長商鵬飛（François-Philippe Champagne）10月21日在訪美期間於華盛頓出席活動時呼籲，美國對加拿大礦產項目進行投資以減少對中國關鍵礦產的依賴。他此前曾在特魯多政府中擔任加拿大外交部長、國際貿易部長等職。

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報導稱，商鵬飛當天到訪華盛頓希望為加拿大境內的礦產項目開發獲得美國政府的投資。美國國會近來通過了多筆涉及金額巨大的有關綠色能源和其他高科技領域發展的投資法案。美國總統拜登今年年初還授權使用1950年《國防生產法》，大舉投資其國內關鍵礦產和原料的生產，確保這些資源安全。作為美國工業基地的一個合法成員，以及生產電動汽車所需電池中的關鍵礦產的出口國之一，加拿大希望一些跨境項目能夠符合美方的投資條件。

商鵬飛周五在加拿大駐美大使館內告訴媒體稱：“是的，這些法案中有加拿大公司可以利用的金額。”他補充說：“這就是我們將與加拿大工業界（合作）的內容。要嵌入到這些非常重要的倡議當中”。據悉，商鵬飛此行會見了美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）、美國國家航空航天局局長納爾遜（Bill Nelson）等美方官員，並向商業屆代表發表了講話。

報導指，商鵬飛說，擁有相似價值觀的國家應該更多地相互依靠，而減少對包括中國在內的對手的依靠。商鵬飛在由加美商業理事會主辦的一個小組會上稱：“我們想要的當然是脫鉤：當然是與中國脫鉤，我想說的是與世界上其他不具有相同價值觀的政權脫鉤”。他續稱：“人們希望與那些，真正擁有相同價值觀的人進行貿易。”

報導提及，加拿大副總理弗里蘭（Chrystia Freeland）本月稍早時候在華盛頓訪問時發表了類似的講話，提倡供應鏈的“友岸外包”。弗里蘭說，民主國家應該加強他們的經濟和軍事聯繫，在貿易上更多地相互依賴。

商鵬飛表示，這是調整供應鏈的一代人才有一次的機會，因為世界正在轉向電動汽車行業，轉向與可靠的盟友進行更多的貿易。他並列舉了加拿大如何融入其中的例子。商鵬飛說，例如，他設想的未來是，美國的紐約州和加拿大的魁北克省形成一個半導體走廊，類似於溫莎和底特律之間的汽車生產走廊。

商鵬飛說，就像底特律的三大汽車製造商在兩國的工廠轉移零件一樣，美國的IBM公司也可以將計算機部件在兩國的工廠中共同生產。他還談到，加拿大在魁北克省的一個重要礦產工廠的投資。他說，那裡生產的鈦合金將使美國軍隊受益。