中國提前看準戰略金屬之重？

原材市場 / 戰略金屬

中國當前為何能夠主導戰略金屬的市場？這是本台法廣（RFI）法語«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)在近日已播齣節目中所關注的話題之一。法國國際信息和前瞻性研究中心(CEPII)認為，中國曾在其它國家之前就意識到戰略金屬的重要性。

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本台RFI法文網於一周前的2022年10月21日星期五在法語«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）刊出經濟記者阿爾亭·拉紮吉（Altin Lazaj）在[中共20大]召開期間所撰寫的一篇文章。簡述中國何以能夠主導用於能源轉型和製造高科技產品所必不可缺的戰略金屬的市場。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. © RFI Image Archive

這一法文專欄報導的原標題為：[La domination chinoise sur le marché des métaux stratégiques]。換作中文可譯為：[中國的主導在戰略金屬的市場上]。下面是簡介以供分享。

RFI Image Archive / Nickel discovered in Kaduna, Nigeria. (illustration) © RFI Image Archive

法廣RFI«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)的這篇報導首先指出，鈷（Cobalt）、鋰（lithium）、石墨（graphite）、鎳（nickel）、鉑（platine），或者以及稀土（terres rares），這些都是可被用於能源轉型和製造高科技產品所必不可缺的戰略原材料。

未來對原材料的需求將會飆升 -

據法國國際信息和前瞻性研究中心(CEPII)，2010年代中期，在低碳（bas-carbone ）科技中的投入超過了對碳氫化合物勘探和生產的投資。全球對原材料的需要未來將迅速飆升，就如同現已被稱之為“白色黃金”的鋰那樣。研究認為，僅僅只是為了生產電動汽車的電池，歐盟在2030年之前，需求將會達到目前的18倍。

中國在原材料市場上舉足輕重 -

中國在原材料市場上起着重要的角色。由於擁有豐富的地下礦藏資源和精鍊工業，中國為戰略金屬的主要生產者之一。然而，中國並不出產所有它所需要的礦石。為了保證其供應鏈，中國不僅提煉它自己出產的礦石，也提煉其它國家的產品。比如，電動汽車內超過70%的材料是在中國境內提煉的。

極具雄心的中國國際投資戰略 -

為了壟斷這些材料，中國當局在20多年來，發展了一種極具雄心的、在世界各大洲的直接投資政策，以期開發礦藏。甚至用建造基礎設施來交換對原材料的開發。據美國企業研究所（American entreprise institut），在2005年至2021年間，中國在有色金屬領域已投入了近1250億美元。

RFI Image Archive / Dans le musée minéralogique de Likasi, on peut voir une riche collection de minerais. Ici la Malachite dont on tire le cuivre et le cobalt. (illustration) © RFI - Vladimir Cagnolari

本台法廣RFI«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)的這篇採訪報道的最後部分指出，中國有一個雄心，要在2049年建國100周年時，在所有的未來科技領域，成為世界第一強國。

（翻譯和編輯：RFI法廣電台 尼古拉）

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