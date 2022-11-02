瑞銀董事長：全球銀行家都非常支持中國

香港/中國/經貿

據英國《金融時報》報導，瑞銀集團董事長凱萊赫(Colm Kelleher)11月2日在香港舉行的國際金融領袖投資峰會上表示，全球銀行家都“非常支持中國”。周三，中港官員試圖在這個峰會上安撫不安的國際投資者。

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報導指，香港尋求在此次峰會上提振其作為國際金融中心的地位。此前，香港對公民社會的打壓和多年來嚴格的防疫限制措施導致大量人員外流，引得人們擔心香港的業務正被亞洲內的競爭對手、同為國際金融中心的新加坡搶走。

中國官員利用預先錄製的視頻採訪，向與會的國際投資者保證中國的經濟實力，因為其正在與房地產行業危機和嚴格的“清零”政策所導致的增長下滑作鬥爭。

瑞銀集團董事長凱萊赫在發言中說道：“我們不是在看美國媒體，我們實際上相信（中國）的故事，但這有點（事關）等待‘清零’在中國開放，看看會發生什麼”。凱萊赫提到的國際媒體對中國的報道既是在開玩笑，也是對中國證監會副主席方星海早些時候，以預錄形式在峰會上的一段發言的回應。

據悉，方星海表示，自己在日常工作中頻繁與國際投資者接觸，他們往往從國際媒體報道中看許多關於中國情況的新聞，這並不能讓他們很好地了解真正的中國，而是聚焦於短期情況。他稱，建議國際投資者自己去了解中國到底發生了什麼，“我們政府的真正意圖是什麼。不要過多地閱讀國際媒體的報道”。方星海還表示，不要與中國和香港對賭。

報導指，凱萊赫是在與高盛集團CEO蘇德巍(David Solomon)、摩根士丹利CEO高聞（James Gorman）、黑石集團CFO切（Michael Chae）以及中國銀行行長劉金在一個小組對話中作出的發言。

在會場邊，滙豐銀行CEO祈耀年（Noel Quinn）在被問及是否覺得香港已經恢復營業時，表示他相信中國的前景是積極的。當晚會議期間，英國央行前行長卡尼（Mark Carney）向與會者表示：“我想讚揚一下國際媒體，我相信我在國際媒體上讀到的東西。”