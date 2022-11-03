稻米的價格未如預計出現飆漲

RFI採訪 / 糧食安全

印度作為全球最大的大米出口國，新德里在2022年9月初出台的大米和米碎出口限制措施正在放鬆。一些人曾擔心發生的市場驚慌暫時得以避免。這是本台法廣（RFI）法語«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)周四上網的最新話題。業內人士透露，新德里在對這一決定的執行上表現得彈性和寬容。此外，還有美元升值因素。

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本台RFI法文網2022年11月03日星期在法語«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）刊出經濟記者Marie-Pierre OLPHAND的一篇最新報導。法國業內人士接受採訪，分析印度在兩個月前宣布的大米和米碎出口限制，暫時尚未引發市場驚慌的原因。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. © RFI Image Archive

這一法文專欄報導的原標題為：[Riz: la hausse des prix attendue n’a pas eu lieu]。換作中文可譯為：[稻米:等待的價格走高沒有發生]。下面是簡介以供分享。

印度稻米關稅被美元升值抵消？-

法廣RFI«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)的這篇報導首先指出，當印度在9月8日宣布，禁止出口碎米。還有對除印度香米巴斯馬蒂米（riz basmati）及蒸穀米（riz étuvé）之外的各種大米徵收20%的關稅時，買家們曾因此發熱。很難想象如何找到同量和同價的替代品。不過，兩個月後，一些人曾擔心的市場混亂沒有發生。沒有出現明顯的提價。

RFI Image Archive / CIRAD - Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. 存檔圖片 / 法國農業研究發展國際合作中心 Cirad / RFI Image Archive

法國農業研究發展國際合作中心（Cirad）的一名經濟學家表示，市場確實曾出現壓力，但沒有到人們之前所擔心的那樣。相對的提價主要是由於關稅和運費，然而，由於美元升值，實際上還跌了。

印度遭國內外壓力幕後做讓步? -

既然價格依然合理，這就是印度大米仍在流動的證據。一名貿易商說，事實上，印度在幕後，不公開地做出了讓步。新德里首先放過了在9月8日前就已簽訂了的合同。之後，又免去了9月8日前簽訂的所有合同的關稅。還有，給向一些區內國家出口的大米予以例外補貼，比如尼泊爾。法國農業研究發展國際合作中心（Cirad）認為，這是由於進口方和印度出口商的壓力使然。還有一種可能，印度宣布的決定就是旨在穩定地方市場，打擊那些投機者。

全球稻米的下一個收成將減產？-

本台法廣RFI«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)的這篇採訪報道的最後部分指出，現已宣布全球稻米在下個收成季將減產。預計將比去年少1000萬噸。目前，這對行情還沒有造成衝擊。但庫存依然充足，高於十年的平均值，這可彌補下一收成的減產。一名對話者表示，目前，很難想象明年的米價行情，但現在恐慌為時過早。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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