歐盟高級代表博雷利：我們不能把中俄相提並論

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歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）11月4日向記者表示，歐盟成員國需要減少對中國的依賴，但不能將中國與俄羅斯相提並論。

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據路透社報導，博雷利周五在德國西部城市明斯特出席七國集團（G7）外長會議場邊告訴媒體稱：“很明顯，中國正在鞏固其對外政策的新時代，對內也是如此，中國正變得更加咄咄逼人，更加走自力更生的道路”。他補充說：“很明顯，我們想減少我們的依賴性，我們想解決我們的脆弱性，加強我們的復原力。”

博雷利指出：“但目前，許多（歐盟）成員國與中國有強大的經濟關係，我認為我們不能把中國和俄羅斯放在同一水平上（對待）”。

另就烏克蘭局勢，博雷利周四向媒體介紹稱：“今天，在這裡，我們一直在談論烏克蘭，談論俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭。普京的俄羅斯正在摧毀烏克蘭：他們無法佔領烏克蘭，他們無法在戰場上贏得軍事勝利，他們無法贏得戰爭。”

博雷利說：“俄羅斯正在系統地摧毀烏克蘭。他們正在進行轟炸，破壞民用基礎設施。數以百萬計的烏克蘭人不再有電可用，而普京願意做的是在冬季將該國置於黑暗之中。這是一種戰爭罪行。我們不需要談論核威脅。他們使用常規武器，正在摧毀一個國家，殺害平民，試圖瓦解烏克蘭人的士氣。”

博雷利表示：“這就是為什麼我們必須繼續支持烏克蘭。繼續支持（他們），提供武器以保衛自己，帶來經濟和財政支持，並向整個世界解釋這場戰爭的原因和後果”。

博雷利談道：“冬天來了，普京在等待‘冬將軍’來支持俄軍。現在，我們比以往任何時候都更需要支持烏克蘭和烏克蘭人民。他們在戰鬥，在保衛自己的國家，我們有道義上的責任來支持他們。”

為期兩天的七國集團外長會議於周四召開，與會的七國外長和歐盟高級代表還探討了印太地區局勢。據日本外務省透露，會上再次確認了台灣海峽和平穩定的重要性，就要求和平解決兩岸問題達成了一致。會議還對朝鮮多次發射彈道導彈進行了強烈譴責。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）周四晚通過推特表示：“在我們的工作晚宴上，我聽到了七國集團對支持一個自由開放、相互連接、繁榮和具有韌性的印度-太平洋的堅定承諾，包括通過維護台灣海峽的和平與穩定。實現這一願景對於應對共同的全球挑戰至關重要。”