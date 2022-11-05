日本政府擬將經濟安保首次寫入國家戰略文件

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自東京方面消息，日本政府將在對《國家安全保障戰略》、《防衛計畫大綱》和《中期防衛力整備計畫》3份安保文件的修訂中，明確展現僅根據軍事和外交等傳統安保概念無法維護國家安全的姿態。考慮到中美競爭加劇，文件將首次寫明作為課題之一的經濟安全保障議題。

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在首相岸田文雄推動下，日本政府計畫在年底前完成修訂這三份文件，屆時將在近10年來首次推出新的《國家安全保障戰略》。岸田文雄上月在接受英國《金融時報》專訪時表示：“我們需要對日本的防衛能力是否足夠做一個徹底的檢查”。他強調：“我們將做好充分準備，應對東亞地區任何可能出現的情況，以保護我們人民的生命和生計。”

據共同社報導，這是由於確保半導體等重要物資直接關係到日本國力。圍繞能源穩定供應的記載也將擴充，預計還將提出氣候變化是令安保環境發生劇變的問題之一。

經濟安保是指將保護日本國民生命和財產的安保概念與國家經濟政策及企業活動聯繫到一起的想法。以重要物資穩定供應和尖端技術開發支援的強化為主要內容的日本《經濟安保推進法》在5月獲得通過。防備供應鏈斷裂和網絡攻擊也是當務之急。預計岸田政府將團結一致，全面展現努力推進經濟安保的姿態。

報導指，尤其重視的是半導體領域。被譽為“產業糧食”的半導體廣泛應用於各類電子設備，戰機也不例外。日本與台灣等海外相比，半導體生產和研發都較為落後。國際形勢一旦出現緊張，採購必將陷入停滯。文件可能還會指出在開發下一代半導體時與美國等開展合作的重要性。

此外，能源領域也備受關注。由於俄羅斯入侵烏克蘭，能源在安保上的重要性被重新認識。其價格上漲直接衝擊了日本國民生活。岸田政府欲推進日本國內自產的可再生能源和核能。文件將寫明確保能源萬無一失的方針。

關於氣候變化，氣象異常和災害頻發也是安保課題正在逐漸成為全球共識。在3份文件之一的《防衛計畫大綱》中，將加入適應去碳化和提高日本自衛隊災害應對能力的內容。